1 сентября действующий победитель Кубка Гагарина московский ЦСКА в Кубке открытия сыграет с «Ак Барсом». Первая встреча нового сезона КХЛ состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, старт — в 18.00 мск.

Букмекерская компания Olimpbet считает ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить за 2.35, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (22%), успех «Ак Барса» — за 2.75 (36%).

Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае их триумфа принесет выплату в 2350 рублей.

Считаете, что казанцы не уступят хотя бы в основное время? На Х2 котировка — 1.58.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.85, ТМ 4.5 — в 1.95. Если считаете, что игра получится еще результативнее, возьмите ТБ 5.5 за 2.56.

В четырех из пяти последних очных встреч «Ак Барс» забрасывал ЦСКА минимум две шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за 1.40, ИТМ2 (1.5) — за 2.70.

Какой период будет наиболее результативным? Первый — 4.80, второй — 3.30, третий — 3.55. Равенство в каждой 20-минутке оценено в 3.15.

Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.81, успех «Ак Барса» — за 1.98.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ак Барс»

ЦСКА уже несколько лет открывает сезон КХЛ в День знаний — в прошлом году армейцы выдали потрясающий матч с «Металлургом» (6:2). Предстоящая встреча с «Ак Барсом» может быть не менее результативной, ведь в межсезонье красно-синие действовали очень безбашенно, в первую очередь в своей зоне, — пропустили не менее двух шайб во всех матчах.

«Ак Барс», который усилился Яшкиным, Свечниковым и Жафяровым, доставит москвичам серьезные проблемы. То же самое происходило даже без этой троицы в прошлом сезоне. Впрочем, у себя дома команда Федорова обязательно огрызнется, и не раз, поэтому матч должен быть веселым.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.85.

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