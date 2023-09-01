1 сентября московский ЦСКА откроет новый сезон КХЛ матчем против «Ак Барса». Игра состоится на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание намечено на 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, начало в 18.00 мск.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что ЦСКА одержит верх над соперником. На победу команды Сергея Федорова в основное время выставлен коэффициент 2.40, что составляет примерно 42% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.80 (22%), успех «Ак Барса» — 2.70 (36%).

При ставке в 1000 рублей на гостей, если они победят, выплата составит 2700 рублей.

«Ак Барс» разгромно выиграл последний гостевой матч у армейцев — 3:0. На то, что казанцы не проиграют в основное время, можно поставить за 1.56.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.85, ТМ 4.5 — в 1.95. Если считаете, что игра получится еще результативнее, возьмите ТБ 5.5 за 2.56.

Какой период будет наиболее результативным? Первый — 4.80, второй — 3.30, третий — 3.55. Равенство в каждой 20-минутке оценено в 3.15.

В четырех из пяти последних очных встреч «Ак Барс» забрасывал ЦСКА минимум две шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за 1.40, ИТМ2 (1.5) — за 2.70.

Наиболее вероятный точный счет основного времени, по версии экспертов, 2:2 за 7.75.

Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.81, успех «Ак Барса» — за 1.98.

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