Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:37

Эрика Андреева уступила Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрика Андреева.
Фото AFP

Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Андреева дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Соболенко 1 эйс, 1 двойная и 5 реализованных брейков из 6.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Соболенко встретится с победительницей встречи Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания) — Моюка Утидзима (Япония).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Эрика Андреева (Россия) — 6:1, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Эрика Андреева
5
14
Читайте также
Непальский альпинист в рекордный 30-й раз покорил Эверест. Ками Рита — настоящая легенда
Тренер «ПСЖ» Энрике общался с голкипером «Краснодара» Сафоновым по видеосвязи
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Касаткина в двух сетах обыграла Фрех из Польши в первом круге «Ролан Гаррос»
Рыбакина стартовала с победы, матчи Мирры Андреевой и Джоковича. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Аванесян победила китаянку Линь и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Чесноков — о Медведеве на «Ролан Гаррос»: «Он уже сыграл лучше, чем год назад»
Рууд уверенно обыграл Алвеса и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Ализе Корне провела последний одиночный матч в карьере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корне — про ночь перед последним матчем в карьере: «Я хорошо спала, мне снился Надаль»

Аванесян победила китаянку Линь и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости