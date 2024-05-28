Бонуччи закончил с футболом. Встал ли он в один ряд с Мальдини, Барези и Нестой?
Незаменимый в эталонной обороне «Ювентуса»
Конец мая из года в год становится временем прощаний. Кто-то, как Марко Ройс и Юрген Клопп, покидает родные или ставшие таковыми клубы, но остается в футболе. Другие уходят насовсем. Как Тони Кроос, например. Последним турниром в его карьере станет домашний Евро.
Не всем заслуженным игрокам повезет закончить крупным соревнованием сборных. 37-летний Леонардо Бонуччи не получил вызов на чемпионат Европы, так что его прощальный матч уже состоялся - защитник «Фенербахче» поучаствовал в разгроме «Истанбулспора» в последнем туре турецкой суперлиги.
Футбольный путь Лео окончен, пора подводить итоги. Карьера получилась выдающейся, здесь сомнений никаких. Во-первых, трофеи. Бонуччи был важнейшей частью многолетнего гегемона одной из лучших лиг мира - восемь чемпионств подряд с «Ювентусом». Еще одно скудетто совсем молодой Леонардо зацепил в составе «Интера».
Кубки и Суперкубки страны тоже на месте, причем в изобилии. Лигу чемпионов выиграть так и не получилось, но два финала никто не отнимет, а это точно можно считать достижением. Ну и Евро-2020, конечно. Возможно, пиковая точка карьеры конкретно Бонуччи, а не знаменитого трио, в которое он входил. Леонардо был лидером сборной Италии, забил в финале, лучшим игроком которого и стал.
Кстати, про трио. Тут перейдем ко второму пункту - наследие. Бонуччи, Барцальи, Кьеллини и Буффон за их спинами. Эталон оборонительных построений, они могли сожрать любую атаку мира. И Лео, как и все остальные, в этом механизме незаменим. Из всей тройки защитников только он владел первым пасом высочайшего уровня, что позволяло «Юве» и сборной не просто автобусно гасить соперника, а разнообразно атаковать самим.
Переход в «Милан» — пятно на репутации
Бонуччи, очевидно, с интересом учился у более опытных коллег по амплуа. Итальянские защитники вообще ассоциируются строго со стальным характером, лидерскими качествами и тестостероном. С годами и Леонардо стал таким вожаком, который подставит голову под удар, не потратив ни секунды на раздумья.
Футболист года в Италии-2016, две номинации на «Золотой мяч», многочисленные попадания в команды сезона - да, карьера удалась. Но не все так гладко, на самом деле. Важный вопрос: можно ли поставить Бонуччи в один ряд с великими? Мальдини, Барези, Неста - Леонардо дополняет список или вряд ли?
Есть минимум два аргумента против. Первый — в Италии слишком ценят преданность. Твоя репутация не должна сверкать — Тотти плевался в людей на поле и не стеснялся умышленно лупить оппонентов по ногам, а тому же Мальдини фанаты «Милана» во время последней игры за клуб скандировали «есть только один капитан», подразумевая Барези. Но и тот, и другой оттарабанили четверть века в родных командах, что определенно добавляет их фигурам значимости.
Бонуччи разок прокололся. Помните же, как он свинтил в «Милан» в 2017 году? Вряд ли хотя бы один человек станет спорить с причинами того перехода. Леонардо стал капитаном команды и, что гораздо важнее, самым высокооплачиваемым игроком Италии с окладом 8 миллионов евро в год. Всего сезон спустя защитник осознал ошибку. Следующим летом попросился обратно, и его отпустили в обмен на Маттиа Кальдару.
Есть ощущение, что отъезд к принципиальному конкуренту за кучей денег сказывается на отношении фанатов не самым классным образом. И пусть Лео следующие пять лет честно работал во славу Турина, такие вещи не забываются и не стираются из истории. Это нехилое пятно.
Бесславный конец карьеры
В Милане подсветился и второй аргумент против возведения футболиста в статус неприкасаемого кумира. Несколько абзацев назад написано, что ментально мощным Бонуччи стал лишь с годами. Все так, в молодости у него были большие проблемы с уверенностью в себе, а по-настоящему качественная игра проявилась только годам к 22-23.
Опять же, все познается в сравнении: Мальдини в 19 лет выходил в основе сборной на полуфинал чемпионата Европы, Барези к началу третьего десятка уже имел больше пяти тысяч минут в Серии А, Неста с наступлением совершеннолетия стал активно использоваться в крепком «Лацио». Бонуччи в 23 съездил посидеть на ЧМ в ЮАР из «Бари». Разница ощутимая.
Если коротко, речь о стабильности и внутреннем балансе. В «Милане» Леонардо быстро потерял контроль над собой и будто вернулся в юность - нервничал, ошибался и не был похож на самого себя. Безусловно, плохие матчи и даже целые периоды бывают и у лучших, но они никогда не теряют лицо. Бонуччи в красно-черной футболке это сделал.
Заканчивает Лео бесславно. Напоследок итальянец по полгода провел в берлинском «Унионе» и «Фенербахче», но это не имеет никакого значения. Он откровенно доигрывал. Легендарный защитник, правда легендарный. Но, к сожалению, не великий.
Чао, Лео!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|38
|29
|7
|2
|89-22
|94
|
2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76-49
|75
|
3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Аталанта
|37
|21
|6
|10
|70-39
|69
|
5
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|65-46
|63
|
7
|Лацио
|38
|18
|7
|13
|49-39
|61
|
8
|Фиорентина
|37
|16
|9
|12
|58-44
|57
|
9
|Торино
|38
|13
|14
|11
|36-36
|53
|
10
|Наполи
|38
|13
|14
|11
|55-48
|53
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
|Сассуоло
|38
|7
|9
|22
|43-75
|30
|
20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32-81
|17
|15.03
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|0 : 1
|16.03
|17:00
|
Монца – Кальяри
|1 : 0
|16.03
|17:00
|
Удинезе – Торино
|0 : 2
|16.03
|20:00
|
Салернитана – Лечче
|0 : 1
|16.03
|22:45
|
Фрозиноне – Лацио
|2 : 3
|17.03
|14:30
|
Ювентус – Дженоа
|0 : 0
|17.03
|17:00
|
Верона – Милан
|1 : 3
|17.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Интер – Наполи
|1 : 1
|2.06
|19:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11