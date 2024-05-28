Бонуччи закончил с футболом. Встал ли он в один ряд с Мальдини, Барези и Нестой?

Есть минимум два аргумента против .

Незаменимый в эталонной обороне «Ювентуса»

Конец мая из года в год становится временем прощаний. Кто-то, как Марко Ройс и Юрген Клопп, покидает родные или ставшие таковыми клубы, но остается в футболе. Другие уходят насовсем. Как Тони Кроос, например. Последним турниром в его карьере станет домашний Евро.

Не всем заслуженным игрокам повезет закончить крупным соревнованием сборных. 37-летний Леонардо Бонуччи не получил вызов на чемпионат Европы, так что его прощальный матч уже состоялся - защитник «Фенербахче» поучаствовал в разгроме «Истанбулспора» в последнем туре турецкой суперлиги.

Футбольный путь Лео окончен, пора подводить итоги. Карьера получилась выдающейся, здесь сомнений никаких. Во-первых, трофеи. Бонуччи был важнейшей частью многолетнего гегемона одной из лучших лиг мира - восемь чемпионств подряд с «Ювентусом». Еще одно скудетто совсем молодой Леонардо зацепил в составе «Интера».

Кубки и Суперкубки страны тоже на месте, причем в изобилии. Лигу чемпионов выиграть так и не получилось, но два финала никто не отнимет, а это точно можно считать достижением. Ну и Евро-2020, конечно. Возможно, пиковая точка карьеры конкретно Бонуччи, а не знаменитого трио, в которое он входил. Леонардо был лидером сборной Италии, забил в финале, лучшим игроком которого и стал.

Кстати, про трио. Тут перейдем ко второму пункту - наследие. Бонуччи, Барцальи, Кьеллини и Буффон за их спинами. Эталон оборонительных построений, они могли сожрать любую атаку мира. И Лео, как и все остальные, в этом механизме незаменим. Из всей тройки защитников только он владел первым пасом высочайшего уровня, что позволяло «Юве» и сборной не просто автобусно гасить соперника, а разнообразно атаковать самим.

Фото Global Look Press

Переход в «Милан» — пятно на репутации

Бонуччи, очевидно, с интересом учился у более опытных коллег по амплуа. Итальянские защитники вообще ассоциируются строго со стальным характером, лидерскими качествами и тестостероном. С годами и Леонардо стал таким вожаком, который подставит голову под удар, не потратив ни секунды на раздумья.

Футболист года в Италии-2016, две номинации на «Золотой мяч», многочисленные попадания в команды сезона - да, карьера удалась. Но не все так гладко, на самом деле. Важный вопрос: можно ли поставить Бонуччи в один ряд с великими? Мальдини, Барези, Неста - Леонардо дополняет список или вряд ли?

Есть минимум два аргумента против. Первый — в Италии слишком ценят преданность. Твоя репутация не должна сверкать — Тотти плевался в людей на поле и не стеснялся умышленно лупить оппонентов по ногам, а тому же Мальдини фанаты «Милана» во время последней игры за клуб скандировали «есть только один капитан», подразумевая Барези. Но и тот, и другой оттарабанили четверть века в родных командах, что определенно добавляет их фигурам значимости.

Бонуччи разок прокололся. Помните же, как он свинтил в «Милан» в 2017 году? Вряд ли хотя бы один человек станет спорить с причинами того перехода. Леонардо стал капитаном команды и, что гораздо важнее, самым высокооплачиваемым игроком Италии с окладом 8 миллионов евро в год. Всего сезон спустя защитник осознал ошибку. Следующим летом попросился обратно, и его отпустили в обмен на Маттиа Кальдару.

Есть ощущение, что отъезд к принципиальному конкуренту за кучей денег сказывается на отношении фанатов не самым классным образом. И пусть Лео следующие пять лет честно работал во славу Турина, такие вещи не забываются и не стираются из истории. Это нехилое пятно.

Фото Global Look Press

Бесславный конец карьеры

В Милане подсветился и второй аргумент против возведения футболиста в статус неприкасаемого кумира. Несколько абзацев назад написано, что ментально мощным Бонуччи стал лишь с годами. Все так, в молодости у него были большие проблемы с уверенностью в себе, а по-настоящему качественная игра проявилась только годам к 22-23.

Опять же, все познается в сравнении: Мальдини в 19 лет выходил в основе сборной на полуфинал чемпионата Европы, Барези к началу третьего десятка уже имел больше пяти тысяч минут в Серии А, Неста с наступлением совершеннолетия стал активно использоваться в крепком «Лацио». Бонуччи в 23 съездил посидеть на ЧМ в ЮАР из «Бари». Разница ощутимая.

Если коротко, речь о стабильности и внутреннем балансе. В «Милане» Леонардо быстро потерял контроль над собой и будто вернулся в юность - нервничал, ошибался и не был похож на самого себя. Безусловно, плохие матчи и даже целые периоды бывают и у лучших, но они никогда не теряют лицо. Бонуччи в красно-черной футболке это сделал.

Заканчивает Лео бесславно. Напоследок итальянец по полгода провел в берлинском «Унионе» и «Фенербахче», но это не имеет никакого значения. Он откровенно доигрывал. Легендарный защитник, правда легендарный. Но, к сожалению, не великий.

Чао, Лео!