31 августа «Партизани» примет «Астану» в ответной встрече отборочного раунда плей-офф Лиги конференций. Поединок на «Эльбасан Арене» в Албании стартует по свистку турецкого судьи Абдулкадира Битигена в 21.00 по московскому времени. Его не будут транслировать в России. Игра в Казахстане завершилась минимальной победой хозяев (1:0).

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям. Победу желто-синих в основное время можно взять с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 40% вероятности исхода. Ничья оценена за 3.48 (29%), успех «Партизани» — за 3.22 (31%).

В первой игре сильнее оказалась «Астана» (1:0). Считаете, что на этот раз «красные быки» одолеют парней Григория Бабаяна? Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном исходе принесет 3220 рублей.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход албанцев доступен за 4.34, клуба из Казахстана — за 1.21.

В пяти прошлых встречах во всех турнирах желто-синие лишь раз оформили больше одного мяча за 90 минут, «Партизани» — дважды. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.88.

Специалисты ждут, что соперники огорчат друг друга: «обе забьют» дали за 1.75, обратный рынок — за 2.06.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Партизани» — «Астана»

Через три дня после домашней победы над «красными быками» (1:0) коллектив Григория Бабаяна с тем же счетом уступил на выезде «Кайрату» в 21-м туре чемпионата Казахстана. «Партизани» всю неделю отдыхал и набирался сил для камбэка в ответной встрече. Сделать это будет сложно, ведь ни один из трех прошлых поединков с участием «Астаны» не пробил «верх» по голам. С моментами у чужих ворот желто-синие тоже испытывают проблемы: не смогли отличиться в половине из 10 предыдущих игр во всех турнирах. Учитывая все это, стоит ожидать того, что гости приедут в Албанию оборонять добытое на своем поле преимущество. А значит разборка на «Эльбасан Арене» вряд ли получится яркой.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

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