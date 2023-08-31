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«Партизани» — «Астана»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 31 августа 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Партизани» — «Астана» 31 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Астана».
Фото Официальный сайт ФК «Астана»

31 августа «Партизани» примет «Астану» в ответной встрече отборочного раунда плей-офф Лиги конференций. Поединок на «Эльбасан Арене» в Албании стартует по свистку турецкого судьи Абдулкадира Битигена в 21.00 по московскому времени. Его не будут транслировать в России. Игра в Казахстане завершилась минимальной победой хозяев (1:0).

Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
31 авг, 21:00. Qemal Stafa (Тирана)
Партизани
Астана

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям. Победу желто-синих в основное время можно взять с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 40% вероятности исхода. Ничья оценена за 3.48 (29%), успех «Партизани» — за 3.22 (31%).

В первой игре сильнее оказалась «Астана» (1:0). Считаете, что на этот раз «красные быки» одолеют парней Григория Бабаяна? Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном исходе принесет 3220 рублей.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход албанцев доступен за 4.34, клуба из Казахстана — за 1.21.

В пяти прошлых встречах во всех турнирах желто-синие лишь раз оформили больше одного мяча за 90 минут, «Партизани» — дважды. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.88.

Специалисты ждут, что соперники огорчат друг друга: «обе забьют» дали за 1.75, обратный рынок — за 2.06.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Партизани» — «Астана»

Через три дня после домашней победы над «красными быками» (1:0) коллектив Григория Бабаяна с тем же счетом уступил на выезде «Кайрату» в 21-м туре чемпионата Казахстана. «Партизани» всю неделю отдыхал и набирался сил для камбэка в ответной встрече. Сделать это будет сложно, ведь ни один из трех прошлых поединков с участием «Астаны» не пробил «верх» по голам. С моментами у чужих ворот желто-синие тоже испытывают проблемы: не смогли отличиться в половине из 10 предыдущих игр во всех турнирах. Учитывая все это, стоит ожидать того, что гости приедут в Албанию оборонять добытое на своем поле преимущество. А значит разборка на «Эльбасан Арене» вряд ли получится яркой.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Астана
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«Бешикташ» — «Динамо Киев»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 31 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
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Динамо

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 4 1 0
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