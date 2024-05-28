RMC Sport: Сафонов прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

По информации источника, в данный момент 25-летний россиянин проходит медицинское обследование во французской команде, а затем подпишет соглашение до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера вратаря составит 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Всего за команду он провел 175 матчей, пропустил 208 голов и 53 раза отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.