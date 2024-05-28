Сафонов против Головина за Суперкубок Франции? Ждем 11 августа!

Начинаем следить за Матвеем в составе «ПСЖ».

Кто там показывает Суперкубок Франции? Матч «ПСЖ» — «Монако» пройдет 11 августа, в нем, весьма вероятно, мы увидим на поле противостояние Сафонова и Головина.

То, что еще вчера казалось невероятным, сегодня — фактически свершившийся факт. Голкипер сборной России и «Краснодара» уже в Париже — до подписания контракта осталось пройти медосмотр. В 99 процентах случаев это формальность, а о хронических болезнях Сафонова нам ничего не известно, так что это только вопрос дней, а то и часов — объявление об одном из самых громких трансферов в российской истории. А инсайдер Фабрицио Романо уверяет, что и бумаги уже подписаны. В Краснодар отправятся 18 миллионов евро плюс бонусы, в «ПСЖ» отдаем первого номера России.

Да, на твердую позицию второго номера за спиной Джиджи Доннаруммы. Авторитетного голкипера национальной команды Италии, звезды мирового масштаба. Но, во-первых, есть травмы и дисквалификации. Во-вторых, ротация в клубе, который играет на несколько фронтов. А в-третьих, здоровая конкуренция. Доннарумма тоже ошибается, в чем мы убеждались не раз и не два. Кто, скажем, мог предположить еще не так давно, что Лунин в «Реале» обойдет Кепу? Карло Анчелотти не слишком жаловал украинца. И что теперь?

Соперничество с Доннаруммой в любом случае двинет Сафонова вперед. А играть он может уже совсем скоро. Скажем, упомянутый матч «ПСЖ» — «Монако» за Суперкубок Франции пройдет в Пекине. Реален ли вариант, что Джиджи к 11 августа еще не будет готов? Вполне. Особенно если сборная Италии выйдет в финал Евро, назначенный на 14 июля. После тяжелого турнира потребуется отпуск, потом набрать форму... Все это время на сборах россиянин будет наигрываться первым номером.

Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Несмотря на все политические заявления, наших в топ-чемпионатах все больше и больше. Вслед за Захаряном («Реал Сосьедад») и Кузяевым («Гавр») теперь у России есть представитель и в таком клубе-монстре, как «ПСЖ».

Сафонов в любом случае получит игровое время. Главное — грамотно им распоряжаться. Дерзай, Матвей!