«Атлетико» и «Порту» второй год подряд попали в одну группу Лиги чемпионов. Команды встретятся 7 сентября на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток поляка Шимона Марчиняка прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев больше шансов на победу: на успех команды Диего Симеоне предложена котировка 1.85, что составляет приблизительно 53% вероятности. Победа «Порту» идет с коэффициентом 4.80 (20%). Ничью можно взять за 3.50 (27%).

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В прошлом сезоне в Мадриде «Атлетико» не смог вскрыть португальцев: матч закончился нулевой ничьей. При этом в гостях «индейцы» без проблем разобрались с «драконами» 3:1. Всего история противостояний команд насчитывает 10 матчей, и только в двух выиграл «Порту». Поставить на то, что в предстоящей игре португальцы хотя бы не проиграют, можно с коэффициентом 2.02.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата матча предсказывают положительный исход для хозяев:

• победа «Атлетико» 1:0 идет за 5.40;

• ничья 1:1 — за 6.50;

• успех мадридцев 2:0 — за 7.10.

В прошлом сезоне игра в Португалии получилась горячей. Команды собрали три удаления: два — у хозяев и одно — у гостей. В Мадриде игрок «Порту» Шансель Мбемба также получил красную карточку. Поставить на изгнание кого-то из игроков в приближающейся встрече можно с коэффициентом 4.00, обратный рынок оценен в 1.22.

Единственный мяч в ворота «Атлетико» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «драконы» забили с пенальти: Сержиу Оливейра реализовал 11-метровый уже в компенсированное время домашней игры. Удар с точки можно взять за 3.20, его отсутствие — за 1.32.