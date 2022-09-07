«Атлетико» — «Порту»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире
«Атлетико» и «Порту» второй год подряд попали в одну группу Лиги чемпионов. Команды встретятся 7 сентября на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток поляка Шимона Марчиняка прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев больше шансов на победу: на успех команды Диего Симеоне предложена котировка 1.85, что составляет приблизительно 53% вероятности. Победа «Порту» идет с коэффициентом 4.80 (20%). Ничью можно взять за 3.50 (27%).
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В прошлом сезоне в Мадриде «Атлетико» не смог вскрыть португальцев: матч закончился нулевой ничьей. При этом в гостях «индейцы» без проблем разобрались с «драконами» 3:1. Всего история противостояний команд насчитывает 10 матчей, и только в двух выиграл «Порту». Поставить на то, что в предстоящей игре португальцы хотя бы не проиграют, можно с коэффициентом 2.02.
Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата матча предсказывают положительный исход для хозяев:
• победа «Атлетико» 1:0 идет за 5.40;
• ничья 1:1 — за 6.50;
• успех мадридцев 2:0 — за 7.10.
В прошлом сезоне игра в Португалии получилась горячей. Команды собрали три удаления: два — у хозяев и одно — у гостей. В Мадриде игрок «Порту» Шансель Мбемба также получил красную карточку. Поставить на изгнание кого-то из игроков в приближающейся встрече можно с коэффициентом 4.00, обратный рынок оценен в 1.22.
Единственный мяч в ворота «Атлетико» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «драконы» забили с пенальти: Сержиу Оливейра реализовал 11-метровый уже в компенсированное время домашней игры. Удар с точки можно взять за 3.20, его отсутствие — за 1.32.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1