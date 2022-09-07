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7 сентября, 19:15

«Атлетико» — «Порту»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Порту» 7 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Пепе («Порту»).
Фото Global Look Press

«Атлетико» и «Порту» второй год подряд попали в одну группу Лиги чемпионов. Команды встретятся 7 сентября на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток поляка Шимона Марчиняка прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Лига чемпионов. Группа B
07 сент, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Порту

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев больше шансов на победу: на успех команды Диего Симеоне предложена котировка 1.85, что составляет приблизительно 53% вероятности. Победа «Порту» идет с коэффициентом 4.80 (20%). Ничью можно взять за 3.50 (27%).

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В прошлом сезоне в Мадриде «Атлетико» не смог вскрыть португальцев: матч закончился нулевой ничьей. При этом в гостях «индейцы» без проблем разобрались с «драконами» 3:1. Всего история противостояний команд насчитывает 10 матчей, и только в двух выиграл «Порту». Поставить на то, что в предстоящей игре португальцы хотя бы не проиграют, можно с коэффициентом 2.02.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата матча предсказывают положительный исход для хозяев:

• победа «Атлетико» 1:0 идет за 5.40;

• ничья 1:1 — за 6.50;

• успех мадридцев 2:0 — за 7.10.

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В прошлом сезоне игра в Португалии получилась горячей. Команды собрали три удаления: два — у хозяев и одно — у гостей. В Мадриде игрок «Порту» Шансель Мбемба также получил красную карточку. Поставить на изгнание кого-то из игроков в приближающейся встрече можно с коэффициентом 4.00, обратный рынок оценен в 1.22.

Единственный мяч в ворота «Атлетико» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «драконы» забили с пенальти: Сержиу Оливейра реализовал 11-метровый уже в компенсированное время домашней игры. Удар с точки можно взять за 3.20, его отсутствие — за 1.32.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
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Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
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П
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Локомотив

 7 1 2
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 2 1 1
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