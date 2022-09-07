«Барселона» — «Виктория Пльзень»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года
«Барселона» попала в сложную группу Лиги чемпионов с «Баварией» и «Интером», но в первом туре сыграет с аутсайдером квартета — «Викторией Пльзень». Матч пройдет 7 сентября на стадионе «Камп Ноу», время начала — 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу «Барселоны» — 1.06, что составляет около 93% вероятности. Успех «Виктории» доступен за 42.0 (2%). Ничья предложена с котировкой 14.5 (5%).
Верите в ультрасенсацию? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 14 500 рублей.
Правда, три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное преимущество хозяев:
• победа «Барсы» 4:0 идет за 4.10;
• 3:0 — за 5.80;
• успех 2:0 — за 6.80.
«Барселона» вместе с «Реалом» — самые результативные команды чемпионата Испании: после четырех туров у них по 11 забитых мячей. Особенно мощно в Каталонии начал Роберт Левандовски: у поляка уже пять голов в чемпионате, остальные партнеры забили максимум по одному.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 1.10, ИТМ1 (1.5) — за 6.90. Эти рынки на «Викторию» предложены за 8.60 и 1.07 соответственно.
Эксперты слабо верят в то, что в предстоящей игре отличатся обе команды. Коэффициент на это — 2.65. «Обе забьют — нет» можно оформить за 1.48.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Виктория Пльзень» 7 сентября 2022 года
«Виктория» попала в группу с тремя европейскими грандами и не имеет шансов даже на третье место. Команда еще ни разу не проигрывала в этом сезоне во всех турнирах, а в последних трех матчах одержала сухие победы. Правда, класс игроков «Барселоны» намного выше. Сине-гранатовые имеют отличные шансы уверенно начать групповой этап Лиги чемпионов. Каталонцы хорошо действуют в атаке и практически не пропускают — всего один мяч за четыре тура чемпионата.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1