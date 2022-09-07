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7 сентября, 17:15

«Барселона» — «Виктория Пльзень»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Виктория Пльзень» 7 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Гави («Барселона»).
Фото Global Look Press

«Барселона» попала в сложную группу Лиги чемпионов с «Баварией» и «Интером», но в первом туре сыграет с аутсайдером квартета — «Викторией Пльзень». Матч пройдет 7 сентября на стадионе «Камп Ноу», время начала — 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
5:1
Виктория Пл

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу «Барселоны» — 1.06, что составляет около 93% вероятности. Успех «Виктории» доступен за 42.0 (2%). Ничья предложена с котировкой 14.5 (5%).

Верите в ультрасенсацию? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 14 500 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное преимущество хозяев:

• победа «Барсы» 4:0 идет за 4.10;

• 3:0 — за 5.80;

• успех 2:0 — за 6.80.

«Барселона» вместе с «Реалом» — самые результативные команды чемпионата Испании: после четырех туров у них по 11 забитых мячей. Особенно мощно в Каталонии начал Роберт Левандовски: у поляка уже пять голов в чемпионате, остальные партнеры забили максимум по одному.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 1.10, ИТМ1 (1.5) — за 6.90. Эти рынки на «Викторию» предложены за 8.60 и 1.07 соответственно.

Эксперты слабо верят в то, что в предстоящей игре отличатся обе команды. Коэффициент на это — 2.65. «Обе забьют — нет» можно оформить за 1.48.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Виктория Пльзень» 7 сентября 2022 года

«Виктория» попала в группу с тремя европейскими грандами и не имеет шансов даже на третье место. Команда еще ни разу не проигрывала в этом сезоне во всех турнирах, а в последних трех матчах одержала сухие победы. Правда, класс игроков «Барселоны» намного выше. Сине-гранатовые имеют отличные шансы уверенно начать групповой этап Лиги чемпионов. Каталонцы хорошо действуют в атаке и практически не пропускают — всего один мяч за четыре тура чемпионата.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.63.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Виктория (Пльзень)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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