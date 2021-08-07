Мужская сборная России взяла третий сет в матче с Францией в финале Олимпиады
16:48
Мужская сборная России сократила отставание в финальном матче Олимпиады в Токио против Франции. Россияне взяли третий сет — 25:21.
Однако сборная России продолжает пока уступать по сетам — 1:2.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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