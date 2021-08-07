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Мужская сборная России взяла третий сет в матче с Францией в финале Олимпиады

16:48
7 августа. Финал Олимпиады. Россия выиграла третий сет у Франции. Фото AFP
7 августа. Финал Олимпиады. Россия выиграла третий сет у Франции. Фото AFP
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Мужская сборная России сократила отставание в финальном матче Олимпиады в Токио против Франции. Россияне взяли третий сет — 25:21.

Однако сборная России продолжает пока уступать по сетам — 1:2.

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Иван Шитик все материалы автора

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