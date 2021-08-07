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Михайлов, Яковлев и Клюка признаны лучшими в своих амплуа на Олимпиаде

21:28
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Лидер сборной России Максим Михайлов признан лучшим диагональным олимпийского турнира в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.

Партнер Михайлова по команде Иван Яковлев был признан лучшим блокирующим турнира, а еще один российский волейболист Егор Клюка стал лучшим доигровщиком.

В символическую сборную турнира также вошел француз Ирвин Нгапет, признанный самым ценным игроком турнира.

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Иван Шитик все материалы автора

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