Михайлов, Яковлев и Клюка признаны лучшими в своих амплуа на Олимпиаде

Лидер сборной России Максим Михайлов признан лучшим диагональным олимпийского турнира в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.

Партнер Михайлова по команде Иван Яковлев был признан лучшим блокирующим турнира, а еще один российский волейболист Егор Клюка стал лучшим доигровщиком.

В символическую сборную турнира также вошел француз Ирвин Нгапет, признанный самым ценным игроком турнира.