Михайлов, Яковлев и Клюка признаны лучшими в своих амплуа на Олимпиаде
21:28
Лидер сборной России Максим Михайлов признан лучшим диагональным олимпийского турнира в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.
Партнер Михайлова по команде Иван Яковлев был признан лучшим блокирующим турнира, а еще один российский волейболист Егор Клюка стал лучшим доигровщиком.
В символическую сборную турнира также вошел француз Ирвин Нгапет, признанный самым ценным игроком турнира.
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