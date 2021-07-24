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Алекно преподнес суперсенсацию Олимпиады. Его Иран обыграл главных фаворитов турнира!

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 17:20
24 июля. Токио. Польша — Иран — 2:3. Команда Владимира Алекно начала Олимпиаду с победы. Фото AFP
24 июля. Токио. Польша — Иран — 2:3. Команда Владимира Алекно начала Олимпиаду с победы. Фото AFP
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Российский тренер творит историю с иранской командой. Романыч — великий!

Олимпийские игры. Мужчины. Группа A
Польша — Иран — 2:3 (25:18, 22:25, 22:25, 25:22, 21:23)

Какой же гений Владимир Алекно! Сегодня возглавляемый им Иран одержал самую громкую олимпийскую победу в историю. Со счетом 3:2 обыграна Польша! Победители двух последних чемпионатов мира. Которых после этих невероятных успехов усилил Вильфредо Леон — уроженец Кубы, считающийся лучшим игроком планеты.

Матч выдался бомбическим. Все решилось на тай-брейке, который затянулся до неприличных 23:21. Матчболы были и у одних, и у других, но счастливый билет вытащил Иран. Это — историческая победа для страны.

Отбитая атака

Напомню, что Алекно возглавил Иран только в мае. Его пригласили как раз потому, что персам был нужен опытнейший тренер, способный привить сборной дух победителей. Команда у них интересная, но практически все концовки ключевых матчей исторически проигрывала. И вот теперь — получилось! Напомним, что Иран невыразительно выглядел на Лиге наций, не попав даже в десятку. Алекно отбросил это в сторону, сказав, что использовал турнир как поле для экспериментов. Где еще смотреть молодых, если не там?

Владимир Алекно.«У него нет даже процента завоеванных мною трофеев». Алекно осадил наехавшего на него иранского волейболиста

Потом Владимир Романович выдержал прессинг местной звезды Фархада Гаеми. Того не включили в состав олимпийской сборной — и он начал обвинять российского специалиста во всех грехах. Типа, приехал перец из-за границы за деньгами, а на иранский волейбол ему до фени. Алекно не стал отмалчиваться, собрал пресс-конференцию — и по полочкам разложил все, что думает об этом человек. Причем сделал это настолько убедительно, что даже иранцы встали на сторону тренера, а не доморощенной звезды.

Подарок для иранского волейбола

Время показало на чьей стороне правда. Вряд ли сегодня в Иране кто-то вспоминает о Гаеми. Зато про Алекно говорит вся страна. Его коллектив обыграл не просто топ-сборную. Польша для Ирана — принципиальнейший соперник. Между этими национальными командами за последние годы была масса конфликтов. Не сказать, что волейбольные федерации откровенно враждуют, но никаких теплых чувств друг к другу точно не испытывают. И победа над Польшей — совершенно точно самый желанный подарок для иранского волейбола.

Круче может быть только выход в полуфинал Олимпийских игр. Но об этом говорить еще очень рано. Для начала нужно пройти без сбоев групповой этап. Там у Ирана остались Венесуэла, Канада, Италия и Япония.

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