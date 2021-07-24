Алекно преподнес суперсенсацию Олимпиады. Его Иран обыграл главных фаворитов турнира!

Российский тренер творит историю с иранской командой. Романыч — великий!

Олимпийские игры. Мужчины. Группа A

Польша — Иран — 2:3 (25:18, 22:25, 22:25, 25:22, 21:23)

Какой же гений Владимир Алекно! Сегодня возглавляемый им Иран одержал самую громкую олимпийскую победу в историю. Со счетом 3:2 обыграна Польша! Победители двух последних чемпионатов мира. Которых после этих невероятных успехов усилил Вильфредо Леон — уроженец Кубы, считающийся лучшим игроком планеты.

Матч выдался бомбическим. Все решилось на тай-брейке, который затянулся до неприличных 23:21. Матчболы были и у одних, и у других, но счастливый билет вытащил Иран. Это — историческая победа для страны.

Отбитая атака

Напомню, что Алекно возглавил Иран только в мае. Его пригласили как раз потому, что персам был нужен опытнейший тренер, способный привить сборной дух победителей. Команда у них интересная, но практически все концовки ключевых матчей исторически проигрывала. И вот теперь — получилось! Напомним, что Иран невыразительно выглядел на Лиге наций, не попав даже в десятку. Алекно отбросил это в сторону, сказав, что использовал турнир как поле для экспериментов. Где еще смотреть молодых, если не там?

Потом Владимир Романович выдержал прессинг местной звезды Фархада Гаеми. Того не включили в состав олимпийской сборной — и он начал обвинять российского специалиста во всех грехах. Типа, приехал перец из-за границы за деньгами, а на иранский волейбол ему до фени. Алекно не стал отмалчиваться, собрал пресс-конференцию — и по полочкам разложил все, что думает об этом человек. Причем сделал это настолько убедительно, что даже иранцы встали на сторону тренера, а не доморощенной звезды.

Подарок для иранского волейбола

Время показало на чьей стороне правда. Вряд ли сегодня в Иране кто-то вспоминает о Гаеми. Зато про Алекно говорит вся страна. Его коллектив обыграл не просто топ-сборную. Польша для Ирана — принципиальнейший соперник. Между этими национальными командами за последние годы была масса конфликтов. Не сказать, что волейбольные федерации откровенно враждуют, но никаких теплых чувств друг к другу точно не испытывают. И победа над Польшей — совершенно точно самый желанный подарок для иранского волейбола.

Круче может быть только выход в полуфинал Олимпийских игр. Но об этом говорить еще очень рано. Для начала нужно пройти без сбоев групповой этап. Там у Ирана остались Венесуэла, Канада, Италия и Япония.