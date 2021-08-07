Экс-игрок сборной России Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» серебро российских волейболистов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«После четвертой партии думал уже, что у нас золото. Нам просто надо было не упускать свою первую партию. Франция в конце уже физически подсела в конце. Это было и по третьей партии, и по четвертой. Не надо было отпускать в пятой партии при счете 6:3, довели бы до 7, был бы уже другой разговор. Проиграли на своих ошибках», — сказал Спиридонов «СЭ».

На групповом этапе Россия уже встречалась с Францией и тоже уступила, но со счетом 1:3 по сетам.

«Не учли ошибок? Групповой этап и игры на вылет, тем более финал — совершенно разные игры. Парни все равно молодцы, поздравляю их с серебром. Правда, мне сейчас от поляков отбиваться», — добавил Спиридонов.

7 августа матч Франция — Россия закончился со счетом 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12). Исход матча решался на тай-брейке. Французы в этой партии оказались чуть удачливее — 15:12.