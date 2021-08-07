Егор Клюка: «Серебром» не доволен, но жизнь продолжается»
19:20
Игрок сборной России по волейболу Егор Клюка заявил, что разочарован поражение в финале Олимпийских игр от команды Франции (2-3).
«Серебром» не доволен, но жизнь продолжается. И наша мечта никуда не пропадет.
Мы еще достаточно молоды, и у нас будет шанс стать Олимпийскими чемпионами. Главное им воспользоваться», — приводит слова Клюки Telegram-канал ОКР.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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Вадим Шапоров
Жизнь продолжается, но с серебром. Теперь и будет продолжаться с серебром,и с осознанием того, что Мечта была так близко!
07.08.2021
artem-of
Мужики! Вы все равно мужики!!! Я не фанат волейбола, но смотрел и сильно переживал. Это была зрелищная, достойная битва. Вы дали бой этим толерантным! Мне не стыдно!!!
07.08.2021