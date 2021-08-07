Егор Клюка: «Серебром» не доволен, но жизнь продолжается»

Игрок сборной России по волейболу Егор Клюка заявил, что разочарован поражение в финале Олимпийских игр от команды Франции (2-3).

«Серебром» не доволен, но жизнь продолжается. И наша мечта никуда не пропадет.

Мы еще достаточно молоды, и у нас будет шанс стать Олимпийскими чемпионами. Главное им воспользоваться», — приводит слова Клюки Telegram-канал ОКР.