Мужская сборная России уступила во втором сете Франции в финале Олимпиады
16:15
Мужская сборная России проиграла второй сет команде Франции в финале Олимпийских игр в Токио. Французы взяли сет со счетом 25:17.
Сборная Франции ведет по партиям со счетом 2-0.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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