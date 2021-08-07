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Мужская сборная России уступила во втором сете Франции в финале Олимпиады

16:15
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Мужская сборная России проиграла второй сет команде Франции в финале Олимпийских игр в Токио. Французы взяли сет со счетом 25:17.

Сборная Франции ведет по партиям со счетом 2-0.

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Иван Шитик все материалы автора

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