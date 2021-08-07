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Мужская сборная России по волейболу проиграла первый сет Франции в финале Олимпиады

15:46
7 августа. Финал Олимпиады. Россия - Франция. Фото Reuters
7 августа. Финал Олимпиады. Россия - Франция. Фото Reuters
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Мужская сборная России по волейболу проиграла первый сет Франции в финале Олимпиады в Токио.

Россияне уступили со счетом 23:25.

Отметим, что российская команда имела преимущество в 4 мяча по ходу сета при счете 22:18, но не смогла сохранить его.

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Иван Торопцев все материалы автора

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