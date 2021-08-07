Мужская сборная России по волейболу проиграла первый сет Франции в финале Олимпиады
15:46
Мужская сборная России по волейболу проиграла первый сет Франции в финале Олимпиады в Токио.
Россияне уступили со счетом 23:25.
Отметим, что российская команда имела преимущество в 4 мяча по ходу сета при счете 22:18, но не смогла сохранить его.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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