Мужская сборная России по волейболу проиграла первый сет Франции в финале Олимпиады в Токио.

Россияне уступили со счетом 23:25.

Отметим, что российская команда имела преимущество в 4 мяча по ходу сета при счете 22:18, но не смогла сохранить его.