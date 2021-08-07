Волейболист Вольвич — о финале Олимпиады: «Все решили нюансы и удача»
18:52
Российский волейболист Артем Вольвич высказался о результате сборной России на Олимпиаде в Токио.
В финале турнира россияне проиграли команде Франции со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).
«На душе очень тяжело, эмоций не осталось. Хотелось большего, хотя медаль есть медаль.
Пятая партия — это лотерея, независимо от того, как складывается матч. Профессионал должен принимать любой результат. Сегодня мы вторые.
Все решили нюансы и удача, которая улыбнулась французам», — приводит слова Вольвича пресс-служба ОКР.
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