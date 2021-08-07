Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Волейболист Вольвич — о финале Олимпиады: «Все решили нюансы и удача»

18:52
Теги:

Российский волейболист Артем Вольвич высказался о результате сборной России на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира россияне проиграли команде Франции со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

«На душе очень тяжело, эмоций не осталось. Хотелось большего, хотя медаль есть медаль.

Пятая партия — это лотерея, независимо от того, как складывается матч. Профессионал должен принимать любой результат. Сегодня мы вторые.

Все решили нюансы и удача, которая улыбнулась французам», — приводит слова Вольвича пресс-служба ОКР.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/4212

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Россия vs Великобритания: кто выиграет битву за Топ-4 в Токио
Певица МакSим полностью пришла в себя
Актер Даниил Страхов вслед за отцом лишился матери
Мать убила трехлетнюю дочь, которая мешала ей заниматься сексом
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события