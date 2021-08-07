Российский волейболист Артем Вольвич высказался о результате сборной России на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира россияне проиграли команде Франции со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

«На душе очень тяжело, эмоций не осталось. Хотелось большего, хотя медаль есть медаль.

Пятая партия — это лотерея, независимо от того, как складывается матч. Профессионал должен принимать любой результат. Сегодня мы вторые.

Все решили нюансы и удача, которая улыбнулась французам», — приводит слова Вольвича пресс-служба ОКР.