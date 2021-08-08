Американские волейболистки разгромили бразильянок в финале Олимпиады
08:58
Женская сборная США в финале олимпийского турнира по волейболу победила Бразилию. Матч завершился со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).
Для американских волейболисток эта победа стала первой в истории на Олимпийских играх.
Ранее в матче за бронзовые медали Сербия обыграла команду Южной Кореи — 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
Финал
Бразилия — США — 0:3 (21:25, 20:25, 14:25)
8 августа. Токио. «Ariake Arena».
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