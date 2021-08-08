Американские волейболистки разгромили бразильянок в финале Олимпиады

Женская сборная США в финале олимпийского турнира по волейболу победила Бразилию. Матч завершился со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).

Для американских волейболисток эта победа стала первой в истории на Олимпийских играх.

Ранее в матче за бронзовые медали Сербия обыграла команду Южной Кореи — 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

Финал

Бразилия — США — 0:3 (21:25, 20:25, 14:25)

8 августа. Токио. «Ariake Arena».