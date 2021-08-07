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Волейболист Кобзарь: «Расстроен, что не удалось довести матч до победы»

19:28
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Связующий сборной России Игорь Кобзарь высказался о поражении команды в финале Олимпиады в Токио.

«В полуфинале с бразильцами повезло нам, здесь удача была на стороне французов. Очень расстроен, что не удалось довести матч до победы.

Результат отрицательный, но уровень волейбола, считаю, мы показали высокий. Вернулись в игру с 0:2, владели инициативой в пятой партии, но...

Остается поздравить французов с победой. У них был очень сложный путь к финалу. Жизнь продолжается и волейбол тоже продолжается», — приводит слова Кобзаря пресс-служба ОКР.

В финале турнира сборная России проиграла команде Франции со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/4215

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события