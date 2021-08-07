Волейболист Кобзарь: «Расстроен, что не удалось довести матч до победы»
19:28
Связующий сборной России Игорь Кобзарь высказался о поражении команды в финале Олимпиады в Токио.
«В полуфинале с бразильцами повезло нам, здесь удача была на стороне французов. Очень расстроен, что не удалось довести матч до победы.
Результат отрицательный, но уровень волейбола, считаю, мы показали высокий. Вернулись в игру с 0:2, владели инициативой в пятой партии, но...
Остается поздравить французов с победой. У них был очень сложный путь к финалу. Жизнь продолжается и волейбол тоже продолжается», — приводит слова Кобзаря пресс-служба ОКР.
В финале турнира сборная России проиграла команде Франции со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).
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