Олимпиада, волейбол, мужчины: расписание и результаты матчей России

Групповой раунд и плей-офф олимпийского турнира у мужчин в Токио-2020: календарь сборной России.

На предварительном этапе 12 команд разбиты на две группы и проводят по матчу с каждым соперником. Четыре лучших из каждой шестерки выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.

Сборная России выступает в одной группе с Аргентиной, США, Бразилией, Францией и Тунисом.

Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины

Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)

Группа B

24 июля, суббота

08.20. Россия — Аргентина — 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21)

26 июля, понедельник

05.05. США — Россия

28 июля, среда

15.45. Бразилия — Россия

30 июля, пятница

15.45. Россия — Франция

1 августа, воскресенье

08.20. Россия — Тунис

Турнирная таблица группы B (положение на 25 июля)

1. Бразилия — 3 очка, сеты 3-0. 2. США — 3, 3-0. 3. Россия — 3, 3-1. 4. Аргентина — 0, 1-3. 5. Франция — 0, 0-3. 6. Тунис — 0, 0-3.

Плей-офф: даты и время матчей

1/4 финала — 3 августа, вторник. 03.00, 07.00, 11.00, 15.30.

1/2 финала — 5 августа, четверг. 07.00, 15.00.

Матч за 3-е место — 7 августа, суббота. 07.30.

Финал — 7 августа, суббота. 15.15.

Матчи Олимпиады по волейболу показывают Первый канал, телеканал «Россия» и «Матч ТВ».

Волейбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, даты и время начала игр, турнирные таблицы и плей-офф в мужском турнире на Олимпийских играх в Токио 2021