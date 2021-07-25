Олимпиада, волейбол, мужчины: расписание и результаты матчей России
На предварительном этапе 12 команд разбиты на две группы и проводят по матчу с каждым соперником. Четыре лучших из каждой шестерки выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.
Сборная России выступает в одной группе с Аргентиной, США, Бразилией, Францией и Тунисом.
Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины
Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)
Группа B
24 июля, суббота
08.20. Россия — Аргентина — 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21)
26 июля, понедельник
05.05. США — Россия
28 июля, среда
15.45. Бразилия — Россия
30 июля, пятница
15.45. Россия — Франция
1 августа, воскресенье
08.20. Россия — Тунис
Турнирная таблица группы B (положение на 25 июля)
1. Бразилия — 3 очка, сеты 3-0. 2. США — 3, 3-0. 3. Россия — 3, 3-1. 4. Аргентина — 0, 1-3. 5. Франция — 0, 0-3. 6. Тунис — 0, 0-3.
Плей-офф: даты и время матчей
1/4 финала — 3 августа, вторник. 03.00, 07.00, 11.00, 15.30.
1/2 финала — 5 августа, четверг. 07.00, 15.00.
Матч за 3-е место — 7 августа, суббота. 07.30.
Финал — 7 августа, суббота. 15.15.
Матчи Олимпиады по волейболу показывают Первый канал, телеканал «Россия» и «Матч ТВ».
Волейбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, даты и время начала игр, турнирные таблицы и плей-офф в мужском турнире на Олимпийских играх в Токио 2021
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