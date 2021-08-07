Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты финала Россия — Франция

01:00
Олимпиада-2020 в Токио, волейбол: день финала. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олимпиада-2020 в Токио, волейбол: день финала. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Решающий день плей-офф мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Сборная России (ROC, Олимпийского комитета России) после победы в своей группе прошла Канаду в четвертьфинале (3:0) и Бразилию (3:1). Соперник в финале — Франция.

Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины
Плей-офф: расписание и результаты финала и матча за 3-е место (время московское)

Финал

7 августа, суббота

15.15. Россия — Франция

Матч за 3-е место

7 августа, суббота

07.30. Бразилия — Аргентина

Все события 15-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Абсолютно неожиданная медаль для России! В дисциплине, о которой вы вряд ли знаете
Кто из знаков зодиака будет для вас врагом
Насиловавшего падчерицу вместе с сыном крымчанина приговорили к сроку
Опубликовано видео побега заключенных из изолятора в Истре
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события