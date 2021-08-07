Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты финала Россия — Франция
01:00
Решающий день плей-офф мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Сборная России (ROC, Олимпийского комитета России) после победы в своей группе прошла Канаду в четвертьфинале (3:0) и Бразилию (3:1). Соперник в финале — Франция.
Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины
Плей-офф: расписание и результаты финала и матча за 3-е место (время московское)
Финал
7 августа, суббота
15.15. Россия — Франция
Матч за 3-е место
7 августа, суббота
07.30. Бразилия — Аргентина
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