Решающий день плей-офф мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Сборная России (ROC, Олимпийского комитета России) после победы в своей группе прошла Канаду в четвертьфинале (3:0) и Бразилию (3:1). Соперник в финале — Франция.

Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины

Плей-офф: расписание и результаты финала и матча за 3-е место (время московское)

Финал

7 августа, суббота

15.15. Россия — Франция

Матч за 3-е место

7 августа, суббота

07.30. Бразилия — Аргентина

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