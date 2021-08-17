Легендарный Сергей Тетюхин — в гостях у «СЭ». Live — в 14.00
10:20
Во вторник гостем редакции «СЭ» станет Сергей Тетюхин — олимпийский чемпион Лондона по волейболу, а ныне генеральный менеджер сборной. В студии с ним будет наш обозреватель Владимир Иванов.
Некоторые темы эфира:
— серебро Олимпийских игр — это победа или поражение;
— почему не получилось дожать Францию в финале;
— насколько хорош Туомас как тренер;
— какие перспективы у этой сборной на домашний ЧМ-2022;
— чего ждать от стартующего уже в сентябре Евро.
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