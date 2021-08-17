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Легендарный Сергей Тетюхин — в гостях у «СЭ». Live — в 14.00

10:20
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Во вторник гостем редакции «СЭ» станет Сергей Тетюхин — олимпийский чемпион Лондона по волейболу, а ныне генеральный менеджер сборной. В студии с ним будет наш обозреватель Владимир Иванов.

Некоторые темы эфира:

— серебро Олимпийских игр — это победа или поражение;

— почему не получилось дожать Францию в финале;

— насколько хорош Туомас как тренер;

— какие перспективы у этой сборной на домашний ЧМ-2022;

— чего ждать от стартующего уже в сентябре Евро.

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