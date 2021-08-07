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Мужская сборная России выиграла четвертый сет у команды Франции на Олимпиаде. Команды ждет тай-брейк

17:23
7 августа. Токио. Россия — Франция. Фото AFP
7 августа. Токио. Россия — Франция. Фото AFP
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Мужская сборная России выиграла четвертый сет в финале у команды Франции на Олимпиаде. Российская команда вазяла сет со счетом 25:21.

Счет по сетам стал равным — 2:2. Исход встречи решится на тай-брейке.

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Иван Шитик все материалы автора

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