Мужская сборная России выиграла четвертый сет у команды Франции на Олимпиаде. Команды ждет тай-брейк
17:23
Мужская сборная России выиграла четвертый сет в финале у команды Франции на Олимпиаде. Российская команда вазяла сет со счетом 25:21.
Счет по сетам стал равным — 2:2. Исход встречи решится на тай-брейке.
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