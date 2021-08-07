Мужская сборная России на тай-брейке проиграла Франции в финале Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу уступила команде Франции в финале Олимпийских игр в Токио.

Французы смогли выиграть первые две сета — 25:23, 25:17. Но потом сборная России переломила ход встречи и выиграла следующие две партии с одинаковым счетом 25:21.

Исход матча решался на тай-брейке. Французы в этой партии оказались чуть удачливее — 15:12.

Российские волейболисты играли в финале Игр в третий раз. В активе сборной России до этого была одна золотая (2012), одна серебряная (2000) и две бронзовые медали (2004, 2008). На Играх 2016 года сборная России в матче за третье место проиграла американцам, чемпионами стали бразильцы. Французы играли в финале Олимпиады впервые.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Финал

Франция — Россия — 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12)

7 августа. Токио. «Ariake Arena».