Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Мужская сборная России на тай-брейке проиграла Франции в финале Олимпиады

17:43
7 августа. Токио. Финал Олимпиады. Россия — Франция. Фото AFP 7 августа. Токио. Финал Олимпиады. Россия — Франция. Фото Reuters
7 августа. Токио. Финал Олимпиады. Россия — Франция. Фото AFP
Теги:

Мужская сборная России по волейболу уступила команде Франции в финале Олимпийских игр в Токио.

Французы смогли выиграть первые две сета — 25:23, 25:17. Но потом сборная России переломила ход встречи и выиграла следующие две партии с одинаковым счетом 25:21.

Исход матча решался на тай-брейке. Французы в этой партии оказались чуть удачливее — 15:12.

Российские волейболисты играли в финале Игр в третий раз. В активе сборной России до этого была одна золотая (2012), одна серебряная (2000) и две бронзовые медали (2004, 2008). На Играх 2016 года сборная России в матче за третье место проиграла американцам, чемпионами стали бразильцы. Французы играли в финале Олимпиады впервые.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Финал

Франция — Россия — 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12)

7 августа. Токио. «Ariake Arena».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«С таким судейством художественная гимнастика на грани вылета из олимпийской программы». Ирина Винер-Усманова — о кошмаре в Токио
Гол Малкома в дополнительное время принес Бразилии победу в финале Олимпийских игр над Испанией
Мужская сборная России на тай-брейке проиграла Франции в финале Олимпиады
Садулаев — Снайдер, вольная борьба: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
62
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события