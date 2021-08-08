Сербские волейболистки победили сборную Корею в матче за бронзовые медали Олимпиады

Женская сборная Сербии по волейболу в матче за бронзовые медали Олимпиады-2020 обыграли кореянок.

Сербские волейболистки победили со счетом 3:0 (25:18, 25:15, 25:15). В матче за золотые награды встретятся США и Бразилия.

Для женской волейбольной сборной Сербии это вторые медали Игр за всю историю: на Олимпиаде-2016 сербки уступили в финале Китаю и завоевали серебряные награды.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

Матч за 3-е место

Корея — Сербия — 0:3 (18:25, 15:25, 15:25)

8 августа. Токио. «Ariake Arena».