Сербские волейболистки победили сборную Корею в матче за бронзовые медали Олимпиады
04:22
Женская сборная Сербии по волейболу в матче за бронзовые медали Олимпиады-2020 обыграли кореянок.
Сербские волейболистки победили со счетом 3:0 (25:18, 25:15, 25:15). В матче за золотые награды встретятся США и Бразилия.
Для женской волейбольной сборной Сербии это вторые медали Игр за всю историю: на Олимпиаде-2016 сербки уступили в финале Китаю и завоевали серебряные награды.
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
Матч за 3-е место
Корея — Сербия — 0:3 (18:25, 15:25, 15:25)
8 августа. Токио. «Ariake Arena».
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