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Сербские волейболистки победили сборную Корею в матче за бронзовые медали Олимпиады

04:22
Женская сборная Сербии по волейболу завоевала бронзовые медали Олимпиады-2020. Фото Reuters
Женская сборная Сербии по волейболу завоевала бронзовые медали Олимпиады-2020. Фото Reuters
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Женская сборная Сербии по волейболу в матче за бронзовые медали Олимпиады-2020 обыграли кореянок.

Сербские волейболистки победили со счетом 3:0 (25:18, 25:15, 25:15). В матче за золотые награды встретятся США и Бразилия.

Для женской волейбольной сборной Сербии это вторые медали Игр за всю историю: на Олимпиаде-2016 сербки уступили в финале Китаю и завоевали серебряные награды.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

Матч за 3-е место

Корея — Сербия — 0:3 (18:25, 15:25, 15:25)

8 августа. Токио. «Ariake Arena».

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Сергей Разин все материалы автора

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