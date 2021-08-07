Исинбаева: «Российские волейболисты — бойцы, ребята показали шикарную игру»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась впечатлениями от поражения российских волейболистов в финале Олимпиады-2020.

«Волейболисты — бойцы, ребята показали шикарную игру. Это спорт, в спорте всегда победитель один. Сегодня повезло больше французам. Я считаю, это везение. Эмоционально отреагировала, конечно, я верила в победу. Они уже показывали, что не сдаются, даже когда безвыходная ситуация. И сегодня тоже отыгрались, и вышли в лидеры. Не было оснований в них сомневаться. Даже трибуны сегодня болели за Россию! Здесь такое братство. За неимением болельщиков где-то и французы болели за Россию», — сказала Исинбаева.

Исход финального матча решался на тай-брейке. Сборная Франции в этой партии обыграла россиян со счетом 15:12.