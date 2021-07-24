Наши волейболисты одолели Аргентину в стартовом матче Олимпиады.

Мужчины. Групповой турнир

Россия — Аргентина — 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21)

Очки в атаке — 46:50. На блоке — 13:7. Эйсы — 3:4.

Самые результативные: Михайлов — 17, Волков — 16.

Мужская волейбольная сборная — одна из наших главных команд в Токио. Не просто так флаг на вчерашнем открытии нес Максим Михайлов. Следить за этой командой нужно внимательно и с пристрастием. Эти парни за прошедший цикл выиграли чемпионат Европы и две Лиги наций, но весь свой потенциал еще явно не реализовали. Можно было успешнее выступить и на ЧМ-2018, и на Евро-2019. Предстоящие 2,5 недели — отличная возможность расставить все по местам.

В Аргентине хорошо играют не только в футбол

Начинать в Токио выпало с очень тяжелого матча.

Аргентина — безумно неуступчивый соперник. Эта сборная не всегда добирается до медалей, но абсолютно на каждом турнире больно кусает кого-то из фаворитов. В Лондоне-2012 южноамериканцы на старте прибили болгар, будущих полуфиналистов. В Рио-2016 вообще стали первыми в группе, обыграв Россию — 3:1. И, если бы не драматичное поражение от хозяев в четвертьфинале, та Аргентина могла бы всех сильно удивить. Так что если вы думали, что в этой стране хорошо играют только в футбол, то это не так.

Сейчас они намерены пробить эту четвертьфинальную стену. А для этого крайне желательно занимать в группе место повыше. Иначе попадешь в первом же матче на вылет на какого-нибудь монстра — на ту же Польшу. И тут уже надежда только на чудо.

В наши планы пропускать Аргентину в плей-офф без очереди, разумеется, не входило. Группа у нас дико сложная и в первом же матче раздаривать очки не хотелось совершенно точно. Потом такое аукнется. Впереди, вообще-то, Бразилия, Франция и США. Группа смерти как она есть.

США — следующие

Россия поначалу сильно нервничала. Не шло у Михайлова, который три часа провел на ногах накануне вечером. Но причина — более чем уважительная. Хромал первый темп. И совсем катастрофичны были дела на подаче. Все это нельзя назвать большой неожиданностью. Всем нужно время, чтобы втянуться. Италия вот утром проснулась в игре с Канадой только при 0:2. В итоге вытянули, но важное очко потеряли. Нам этого делать было нельзя.

Проиграв первую партию, команда Саммелвуо начала набирать обороты. Потихоньку добавляя во всех элементах, Россия, как удав, медленно, но, верно, начала душить Аргентину. Элементы волнения временами проскакивали. Так во второй партии со счета 24:20 доигрались до 24:23. Но самый опытный игрок команды — Михайлов — своей размашистой атакой все-таки запротоколировал этот сет. Любопытно, что сейчас Макс самый возрастной в сборной, а в Пекине-2008 он же — был самым юным в составе. Уже тогда он стал одним из главных нападающих олимпийского турнира. Идут годы, а этот парень совсем не сбавляет. Сегодня у диагонального — 17 очков. Больше всех.

Третий и четвертый сеты прошли полностью под диктовку российской сборной. Раззабивался Волков, начинает ловить кураж Иван Яковлев — после матча он отметил, что полностью восстановился после травмы голеностопа. Выдал парочку эйсов Клюка. В целом, все получилось очень даже позитивно. В последнее время наша команда играла важные матчи довольно неуверенно, и такая победа внушает оптимизм. Тем более, что эта Аргентина наверняка отберет очки у наших соперников по группе.

Есть три очка, едем дальше. Следующая игра — послезавтра. С США. Этой команде Михайлов и ко проиграли бронзовый матч в Рио. Сами понимаете, насколько высоки будут ставки в понедельник.