Игроки мужской сборной России по волейболу удостоены спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» за серебро Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба ВФВ.

Была: Команда ОКР??

Стала: Команда ЗМС?



Игроки мужской сборной России по волейболу удостоены спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» за серебро Олимпийских игр в Токио?



Поздравляем, парни!? pic.twitter.com/RO9ourXSLY — VolleyballVFV (@volleyballvfv) August 16, 2021

Добавим, что российские волейболисты играли в финале Олимпийских игр в третий раз. Наши ребята выигрывали золото (2012), одну серебряную (2000) и две бронзовые медали (2004, 2008).

На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная России в матче за третье место проиграла американцам.