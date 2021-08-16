Игроки мужской сборной России по волейболу удостоены спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»
16:43
Игроки мужской сборной России по волейболу удостоены спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» за серебро Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба ВФВ.
Добавим, что российские волейболисты играли в финале Олимпийских игр в третий раз. Наши ребята выигрывали золото (2012), одну серебряную (2000) и две бронзовые медали (2004, 2008).
На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная России в матче за третье место проиграла американцам.
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