Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Тарас Хтей — о серебре волейболистов на Олимпиаде: «В этом финале мы поздновато начали борьбу»

18:14
Теги:

Чемпион Олимпиады-2012 Тарас Хтей прокомментировал «СЭ» поражение российских волейболистов в финале Олимпийских игр в Токио против французов (2:3).

«Я на секунду подумал, что будет камбэк, — сказал Хтей корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Сценарий был очень похож на лондонскую Олимпиаду. До последних секунд было похоже, но, к сожалению, Франция одержала победу. Ребята были заряженные. Благодарю каждого за участие и за битву. Надо что-то думать насчет нашего менталитета и России, потому что Европа и Бразилия смотрятся предпочтительнее в финале, раскрепощенней. Может, тут есть какая-то загадка. Я надеялся и верил, что ребята победят, но, к сожалению, не сложилось в двух очках. Мы все понимаем, что именно они все решают. Тем не менее, хочу поздравить наших ребят с результатом. Это большой результат для волейбола пляжного и классического. Первые две партии показали, что мы очень долго разбираемся в себе. В этом финале мы поздновато начали борьбу».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Мужская сборная России на тай-брейке проиграла Франции в финале Олимпиады
Гол Малкома в дополнительное время принес Бразилии победу в финале Олимпийских игр над Испанией
Израильтянка Ашрам уронила ленту во время выступления в финале Олимпиады
Трагедия сестер Авериных: Дина — только вторая, мы проиграли в художественной гимнастике впервые с 1996 года
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд