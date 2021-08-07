Чемпион Олимпиады-2012 Тарас Хтей прокомментировал «СЭ» поражение российских волейболистов в финале Олимпийских игр в Токио против французов (2:3).

«Я на секунду подумал, что будет камбэк, — сказал Хтей корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Сценарий был очень похож на лондонскую Олимпиаду. До последних секунд было похоже, но, к сожалению, Франция одержала победу. Ребята были заряженные. Благодарю каждого за участие и за битву. Надо что-то думать насчет нашего менталитета и России, потому что Европа и Бразилия смотрятся предпочтительнее в финале, раскрепощенней. Может, тут есть какая-то загадка. Я надеялся и верил, что ребята победят, но, к сожалению, не сложилось в двух очках. Мы все понимаем, что именно они все решают. Тем не менее, хочу поздравить наших ребят с результатом. Это большой результат для волейбола пляжного и классического. Первые две партии показали, что мы очень долго разбираемся в себе. В этом финале мы поздновато начали борьбу».