Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо рассказал об эмоциях после финала олимпийского турнира в Токио.

В финале Олимпиады россияне проиграли команде Франции со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

«Сразу после игры были мысли, что мы могли побеждать и брать золото. Но по прошествии некоторого времени понимаешь, что у нас очень крутой результат. Особенно зная, что команда боролась и ей чуть-чуть оставалось, чтобы быть на самом высоком месте. Но, смотря полуфинал с Бразилией, осознаю, что сделано невероятное. И от этого есть большая радость.

Говорил, что попасть на Олимпиаду — моя мечта? Да, это моя мечта молодого человека, которая была, еще когда мне было восемь лет. И я счастлив, что мы туда попали, проведя отличный турнир. Но в Токио уже была мечта выиграть что-то большее. Но и то, что получилось, очень здорово», — приводит слова Саммелвуо «Известия».