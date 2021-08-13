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Саммелвуо рассказал, останется ли он во главе сборной России до Олимпиады в Париже

15:04
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо рассказал, останется ли он во главе команды до Олимпиады в Париже.

«Пока не знаю. У нас сейчас мысли о чемпионате Европы. Выдохнем немного, и через небольшое время снова соберемся, начнем готовиться к нему. Жизнь продолжается.

Останется ли нынешний состав? Посмотрим. В России всегда большая конкуренция за то, чтобы играть в национальной команде. Большое спасибо молодежной сборной России, которая всегда хорошо выступает. И большое спасибо всем клубам за то, что у нас есть много игроков. И выбор всегда тяжелый", — приводит слова Саммелвуо «Известия».

На Олимпиаде в Токио сборная России дошла до финала, в котором проиграла команде Франции со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1205631/aleksei-fomin/smotria-polufinal-s-braziliei-osoznaiu-chto-sdelano-neveroiatnoe

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Екатерина Савостина все материалы автора

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