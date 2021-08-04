Российский волейболист оскорбляет поляков, а они ему угрожают смертью. Последствия сенсации в Токио

Бывший игрок сборной России Алексей Спиридонов порадовался поражению команды Польши в четвертьфинале Олимпиады и получил сотни проклятий в соцсетях.

Самый эпатажный российский волейболист Алексей Спиридонов оказался в центре скандала из-за резкого высказывания в соцсетях в связи с поражением сборной Польши в четвертьфинале Олимпиады-2020. Вчера польская команда, которая считалась одним из фаворитов мужского турнира в Токио, сенсационно уступила в первом же матче плей-офф французам и выбыла из дальнейшей борьбы за медали. Спиридонов отреагировал на это в Instagram оскорбительным для поляков словом, а обращаясь к сборной Франции, написал: «Спасибо, братья». Это вызвало бурю гнева у болельщиков из Польши, с которыми у Алексея и раньше были очень конфликтные отношения. В итоге на странице нашего волейболиста — сотни нецензурных оскорблений, угрозы смерти и пожелания поражения сборной России в полуфинале.

Они нас ненавидят

— Конечно, я ожидал такой реакции, — прокомментировал случившееся Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой. — Это же польские собаки, им только кость кинь, они разорвут. Да, я сделал это для провокации, потому что ненавижу их. А зачем мне им отвечать? Я над ними стебусь. Когда мы играли чемпионат мира-2014 в Польше, эти люди во время нашего гимна сидели и освистывали его. Они нас ненавидят. Русские для них кацапы, или как они там нас называют.

Первый публичный скандал между Спиридоновым и польскими болельщиками действительно разгорелся семь лет назад на чемпионате мира в Польше. Он состоял из двух эпизодов. Сначала время матча против сборной Германии Алексей неожиданно повернулся к недружелюбным трибунам и изобразил, будто расстреливает их из автомата. А потом после матча с Польшей, результат которого не позволил российской команде выйти в полуфинал, этот игрок плюнул в группу болельщиков, в которой находился депутат Европарламента Марек Матушевский. Тогда фанаты спровоцировали Спиридонова воплями «До свидания!» и неприличными жестами. Эти инциденты стали предметом разбирательства в дисциплинарном комитете Международной федерации волейбола, который дисквалифицировал волейболиста на два матча сборной России.

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Почему в Токио нет российского флага?

Сейчас в Instagram Спиридонова под постами о матче Польша — Франция и фото Спиридонова с лидером сборной Польши Вильфредо Леоном (они вместе играли в казанском «Зените») — сотни оскорбительных и нецензурных комментариев на польском языке. Самое мягкое определение, которое используется хейтерами нашего волейболиста, — «русский клоун». Также поляки обещают Алексею, что Вильфредо Леон никогда не подаст ему больше руки, иронически спрашивают, почему в Токио нет российского флага, и призывают сборную Бразилии, с которой нашей команде предстоит играть в полуфинале, обыграть россиян с максимально разгромным счетом. Также в комментариях много оскорблений в адрес руководства нашей страны.

Ранее Спиридонов неоднократно провоцировал поляков в соцсетях, в том числе называя их «гнилой нацией со змеиным языком». Два года назад протест по поводу постов российского волейболиста подавала даже федерация волейбола Польши. Тогда Алексей оставил оскорбительный комментарий к сообщению польского волейболиста Кароля Клоса в Twitter о выступлении в Лиге наций. Позже российский волейболист удалил свой комментарий, но ситуация не осталась незамеченной. Польская федерация волейбола требовала принять к Спиридонову дисциплинарные меры, но поскольку Алексей с 2015 года не приглашается в сборную России, в виде наказания поляки готовы принять денежный штраф. Это дело так и не дошло до вынесения наказания.

32-летний Спиридонов неоднократно оказывался втянут в различные инциденты в социальных сетях и на волейбольной площадке. В 2013 году он получил за нецензурную брань красную карточку в матче против Бразилии в «Финале шести» Мировой лиги. Алексея штрафовали и дисквалифицировали за неспортивное поведение и нарушения режима. Прошлым летом беспокойный волейболист покинул чемпионат России и объявил о подписании контракта с катарским клубом «Аль-Ахли».