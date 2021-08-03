«Мы готовы ко всему». Россия снесла Канаду и теперь нам светит полуфинал мечты с Бразилией

Наша сборная — снова в четверке лучших команд мира!

Олимпиада-2020 в Токио (Япония), Волейбол

Мужчины. Четвертьфинал.

Канада — Россия — 0:3 (21:25, 28:30, 22:25)

Очки в атаке — 45:45. На блоке — 8:7. Эйсы — 8:4.

Самые результативные: Волков — 15, Михайлов — 14, Клюка — 12.

Четвертьфинал — всегда самая опасная стадия. Проигрываешь — едешь домой. Как бы хорошо ни играл до этого. А в одном матче на таком уровне случиться может абсолютно все. Да и раннее начало игры добавляло нервозности. Бойня начиналась в 9. Значит, вставать нужно было в 5:30—5:45. Понятно, что для профессионалов ничего страшного в этом нет — они должно быть готовы всегда. Однако есть риск, что не проснется организм. Вот пловцы повально жаловались на утренние финалы ровно по этой самой причине. И минимальное количество мировых рекордов в бассейне объяснили тем же.

К счастью, наша сборная оказалась готова ко всему.

Кобзарь перехитрил всех

Ключевой момент- концовка второго сета. Сценарий матча сильно напоминал вчерашнюю игру России и Турции. Уверенно взяв первый сет, наши с запасом вели во втором. В частности, были очень комфортные 23:20. Но они после комедии собственных ошибок совершенно внезапно превратились в 23:23. И если девушки в понедельник в аналогичной ситуации дрогнули, в результате чего дело затянулось до тай-брейка (который команда Бузато проиграла), то мужики провели самый валидольный отрезок предельно собранно.

Обычно в концовках волейбол сводится к максимально примитивной тактике: пасуй самому стабильному нападающему — он как-нибудь разберется. Однако Игорь Кобзарь устроил целую серию розыгрышей с первыми темпами и пайпами. Канадцы такого не ожидали, поэтому все проходило уверенно. А когда при 29:28 мы получили право на атаку и связующий отдал Михайлову — оказалось, что главная ударная сила России осталась на чистой сетке. Блок соперника настолько привык к быстрым атакам, что полным составом перекрывал центральных. Максим, разумеется, решил эпизод очень легко. А Кобзарь, получается, перехитрил канадцев.

— Надеюсь, я и дальше буду оставаться непредсказуемым для соперника, — прокомментировал эпизод Игорь.

Несмотря на обидную концовку, канадцы не бросили бороться в третьем сете. Они цеплялись, бились, терпели. Но Россия в нужные моменты прибавляла — и избавила нас от нервной развязки. 3:0. Те же, что и в четвертьфинале Рио.

— Идеально не бывает никогда, — сказал после матча Туомас Саммелвуо. — Очень сильно победить хотели обе команды, поэтому были моменты, в которых нужно было терпеть и ждать свой шанс. В этом плане мы — молодцы. Сложности были в конце второй партии, но трудности — это часть пути. Меня порадовало, что никто в этот момент не суетился. 3:0 в четвертьфинале Олимпийских игр — это здорово.

Готовы играть здесь хоть в 6 утра

В полуфинале Рио-2016 Россию после победы в четвертьфинале над Канадой ждала Бразилия. Которая тогда победила более чем уверенно. Удивительно, но в Токио-2020 у нас очень похожая сетка. В четверг за финал команда Саммелвуо поборется с победителем пары... Бразилия-Япония. Нет нужды объяснять, кто огромнейший фаворит этого противостояния.

Вырисовывается настоящий полуфинал мечты. Главное дерби мирового волейбола. И про эпичные 3:0 в группе нужно забыть. В четверг будет абсолютно новый матч. Все, что было в Токио прежде, не будет иметь никакого значения.

— Я не знаю точно, кто будет нашим соперником, — обрубил Туомас все разговоры про суперполуфинал с Бразилией. — Конечно, бразильцы — огромные фавориты против Японии. Но давайте дождемся результата их четвертьфинала. Какой смысл сейчас думать об этом? Пока нам надо выдохнуть. Проснулись сегодня очень рано. Пока нужно спокойно жить в своем графике: есть, спать, восстанавливаться. А поздно вечером узнаем соперника и расписание.

Зачем нагнетать? Просто быть здесь — уже очень круто. И хочется проживать каждый момент. Искать плюсы. Вот сегодня мы играли рано. Это значит, у нас чуть больше времени на подготовку к полуфиналу. Хорошо же.

— А это вообще проблема, что расписание игр так прыгает?

— Да все отлично! Мы можем это изменить? Нет. Значит, не обращаем внимание. Это Олимпийские игры! Здесь все по-другому. Сегодня матч может быть в 9 утра, а послезавтра — в 22 вечера. Ни на одном турнире мы не живем в таких условиях. Это класс. А готовы мы — ко всему. Будет матч в 6 утра — хорошо. Для нас нет разницы. Мы четко понимает, для чего сюда приехали, и на такие мелочи не обращаем никакого внимания.