При этом женская сборная оставила в Токио очень приятное впечатление.

Олимпийские игры-2020. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал

Бразилия — Россия — 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22)

Очки в атаке — 59:55. На блоке — 16:15. Эйсы — 6:2.

Самые результативные: Федоровцева — 20, Воронкова — 18, Гончарова — 11.

Кореянки сенсационно обыграли в своем четвертьфинале Турцию. Видимо, команда Джованни Гуидетти и физически, и морально выложилась в последнем туре группового этапа против наших девушек. В итоге на проходного, казалось бы, соперника в четвертьфинале их не хватило. И победителю пары Россия — Бразилия открывалась прямая дорога в финал. Корея на такой стадии при всем к ней уважении подарок небес. Ее попадание в четверку в Токио — чудо.

Несомненными фаворитами нашего матча были бразильянки. Они легко заняли первую строчку в своей группе, победив пять раз подряд. Да и Россия не обыгрывала южноамериканок, страшно подумать, с 2015 года. Другое дело, что в Токио наша сборная уже прервала две аналогичные неприятные серии — с Китаем и США. Так что как минимум страха у команды Серджио Бузато ни перед кем нет. А значит, и бодаться можно со всеми.

Бразильская трибуна

Россия традиционно начинает в Токио бодро, но на этот раз просто ошарашила грозную Бразилию. Как вам дебют 4:0 на подачах Арины Федоровцевой? В середине партии разрыв был еще больше — 18:13.

В этот момент на трибуны подтянулся внушительный бразильский десант. Откуда они взялись — непонятно. Делегации у всех стран в Японии минимальные, да и прорваться на арены сложно. А эти заняли целый сектор и как давай заряжать за своих.

На эмоциях бразильянки полетели отыгрываться. Было 18:13 — стало 19:17. Всего ничего. Я подошел к волонтерам. По всем правилам этой странной Олимпиады кричать на трибунах нельзя. И ладно бы тот желтый сектор поддерживал свою команду, так они еще и нашим на подачах свистели. Неприятно. Как будто играли не в Токио, а где-нибудь в Сан-Пауло.

Надо отдать волонтерам должное — они более или менее осадили внезапно образовавшийся фан-сектор.

А наши дожали-таки этот сет. При 24:23 абсолютно все на арене знали, что Старцева отдаст Гончаровой. Перекрывать Наталию побежал тройной блок. Но она нашла брешь в бразильской стене рук — и принесла России столь важное очко. И вместе с ним зарядила команду уверенностью: играть с ними можно.

Снова проиграли партию, ведя шесть очков

Здорово начиналось все и во второй партии. 13:8 после трех подряд очков Федоровцевой. Блок Ирины Фетисовой — и 14:8. Мысль в этот момент была ровно одна: девочки, родные наши, только не как с Турцией...

Но все пошло абсолютно по тому же сценарию. С 14:8 — 15:14, а потом и 18:21. В этот момент еще и судья в спорных моментах начал принимать решения в пользу бразильянок. После одного из эпизодов взорвался даже интеллигентный Серджио Бузато. Итальянцу выписали желтую.

Но эмоции тренера перевернуть уплывающую концовку нашим не позволили. 1:1.

Обыграть эту Бразилию можно было только при одном раскладе: если бы пошло у всех. Как в игре с США, закончившейся здесь полным разгромом американок.

Увы, но в этот японский вечер у нас хромала атака. Все неплохо было у Федоровцевой и Воронковой, а вот главная ударная сила — Гончарова — в этот день проседала. Хотя именно Наталия должна была стать лидером, который поведет за собой остальных. Но у нее по итогам трех партий было только семь очков при 24 атаках. Бузато пробовал менять ее на Лазареву, но Анна вообще не забила ни в одной из трех атак.

Хотя даже при этом был шанс зацепиться. При счете 17:18 все казалось отнюдь не безнадежно, но три подряд проигранных очка похоронили все надежды.

Четвертая партия — Россия снова отчаянно борется. После эйса Федоровцевой было 17:15. Затем с 19:22 наши девушки сравняли счет. Еще и в следующем розыгрыше получили право на атаку. Забей — получили бы серьезное психологическое преимущество. Но Гончарова попала под блок. 22:23. А потом и еще раз — 22:24. У такой Бразилии это не отыгрывается. 1:3 — и мы едем домой.

Бузато отлично подвел сборную к Олимпиаде

Обидно не столько за игру с Бразилией, сколько за предыдущий матч с Турцией. Там дожимать было абсолютно реально. И нам бы улыбался четвертьфинал с Доминиканой. Вместе с тем правильно заметила капитан Евгения Старцева: такая ситуация, при которой для победы в группе нам нужно было обыгрывать турчанок, упала на команду не с неба. А благодаря победам нам американками и китаянками.

Ругать женскую сборную за этот турнир язык не поворачивается. Многие предрекали команде невыход из группы, а Россия была в сете от победы в ней. Команда впервые за шесть лет обыграла Америку и топовый состав Китая. Закусилась с Бразилией. Понятно, что если мерить все временами Екатериной Гамовой, то это — локальные успехи. Но команда Бузато однозначно подошла к Токио на пике своей формы. И играла лучше, чем кто-либо мог ожидать. Понятно, что после побед в группе все мы размечтались о чем-то большем. Но на фоне последних шести лет повальных неудач медали в Токио были бы даже не двумя, а тремя шагами вперед. Да, иногда бывает и такое. Но предъявлять за то, что команда не прыгнула в два раза выше головы, — неправильно.

У этой сборной явно есть перспективы. И с такими девушками, как 17-летняя Арина Федоровцева, будущее команды выглядит оптимистично.