Россия потерпела первое поражение в Токио. Но первое место в группе все равно уже не упустит

Нужно просто обыгрывать в воскресенье Тунис в трех или четырех партиях

Олимпийские игры-2020. Волейбол.

Мужчины. Групповой турнир

Россия — Франция — 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25)

Очки в атаке — 46:62. На блоке — 11:9. Эйсы — 5:1.

Самые результативные: Михайлов — 14, Клюка — 11.

Франция: Патри — 20, Нгапет — 18, Клевено — 17.

Расклады перед матчем с самой громкой волейбольной афишей дня были предельно понятными. Россия с тремя победами уверенно возглавляет группу — и уже практически гарантировала себе первое место в группе. Идущие вторыми бразильцы проиграли не только нам, но и потеряли один балл в битве с Аргентиной, благодаря чему задел у команды Туомаса Саммелвуо вырос.

Вряд ли кто-то всерьез верит, что наша команда может потерять очки в последнем туре с Тунисом. А если не потеряет — останется на верхней строчке вне зависимости от игры с Францией.

Франция же после поражений от США и Аргентины оказалась на волоске от сенсационного невыхода в плей-офф. И вот для них результат сегодняшнего матча имел огромное значение.

Саммелвуо решил не экспериментировать

Туомас Саммелвуо выставил ровно тот же состав, что и во всех предыдущих матчах. Хотя некоторые эксперты замен ждали. Все-таки отыграть весь турнир одной шестеркой очень сложно. А матч с точки зрения турнирных раскладов, как мы упомянули, принципиальным не был. Но финский специалист решил по-своему.

Начали обе команды очень «грязно». Невынужденных ошибок для такой афиши было очень много. А у России еще и сильно забуксовала атака. Ни у одного из трех нападающих не было даже 50 процентов эффективности. У Ивана Яковлева — 0 из 2. В то же время Жан Петри забил шесть из семи. А лучший либеро мирового волейбола Женя Гребенников привычно для себя феерил в защите. Это и стало решающим фактором на старте — 21:25.

Во втором у нас все было гораздо чище. Плюс добавили в эффективности Клюка и Михайлов, полетела подача (Яковлев в какой-то момент оформил два эйса подряд) и совсем хорошо заработал блок (к концу второго сета по чехлам было 7:1). Этого хватило. 1:1.

Лучше проиграть сейчас, чем в плей-офф

А вот дальше французы завелись. Хорошо нам знакомый Эрвин Нгапет, Тревор Клевено и Гребенников за волосы потащили свою команду в плей-офф. У них других вариантов и не было. Иначе дома просто бы не поняли. У французов после поражения великого дзюдоиста Тедди Ринера нашему Тамерлану Башаеву и так трагедия.

Россия же, кажется, так и не включила максимальные обороты. Старались, боролись, пластались, но искры из глаз, как днем ранее у женской сборной в матче с Китаем, не летели. По крайней мере, по эмоциям французы нас точно превосходили. По ходу третьего-четвертого сетов Саммелвуо выпускал Виктора Полетаева, Дениса Богдана, Ярослава Подлесных и Ильяса Куркаева. Эпизодами это помогало, но окончательно переломить набравших ход соперников не позволило.

1:3. Которые совершенно не страшны. Пройти весь турнир на одном дыхании очень сложно. И лучше уж немного просесть сейчас, чем на следующей неделе.