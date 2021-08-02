Нашей команде придется играть в четвертьфинале с очень сильной Бразилией.

Олимпиада-2020. Волейбол. Женщины. Групповой турнир

Россия — Турция — 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15)

Очки в атаке — 56:59. На блоке — 12:16. Эйсы — 11:4.

Самые результативные: Воронкова — 19, Гончарова — 17, Федоровцева — 12.

Турция: Боз — 20.

Прямо перед нашим матчем играли США — Италия. От этой игры очень сильно зависели турнирные расклады для всех. В упорнейшей борьбе, которая затянулась на пять сетов, победили американки. Для России такой исход означал одно: битва с Турцией превращается в игру мегапринципиальной важности, Обыгрываем (с любым счетом) — выходим в плей-офф с первого (!) места. Это гарантированно легкая жизнь в первом матче на вылет — Доминикана либо Япония. Проигрываем — падаем на четвертое место в группе и попадаем в четвертьфинале... на Бразилию. Как сказал бы L'One, все или ничего.

Проиграли партию с 17:11

В недавней Лиге наций Турция нас победила. Они же на последнем Евро дошли до финала, тогда как наши девушки вылетели за два раунда до этого. Да и в мировом рейтинге турчанки опережают Россию на пять позиций.

Но здесь, в Токио, российская сборная показывала шикарный волейбол. После побед над Китаем и США бояться было просто некого. Очевидно, что эта команда может играть абсолютно с кем угодно.

Об этом же свидетельствовал первый сет с Турцией. Наши начали очень эмоционально — 24:17. Потом подпустили, но партию забрали более чем уверенно.

Все хорошо было и во второй. Наши девушки вели 17:11. Плюс шесть!

Но в «лучших» традициях растеряли все преимущество. С 21:19 перешли на 21:23. Потом забили дважды подряд, однако дожать не смогли. До слез обидно проигранный сет.

Ключевым моментом стала невыразительная игра наших нападающих. Тот элемент, который в матче с США был невероятно хорош. Увы, на этот раз откровенно заигрывалась Евгения Старцева. А Наталия Гончарова и Ирина Воронкова не спасали: у первой по итогам двух партий 9 из 24, у второй — 8 из 20. Хорошо начала только Арина Федоровцева, но потом и у нее случился разлад в атаке.

Обиднейший разворот

Третья партия — настоящий волейбольный рок-н-ролл. 15:17 — 18:17 — 18:19 — 20:19 — 20:22 — 23:23. Все менялось с невообразимой скоростью. При «ровно» у нас было право на атаку, но Старцева неудобно отдала Федоровцевой, и Арине пришлось просто перекидывать. Правило, согласно которому если не забиваешь ты — забьют тебе, работает и в волейболе. Турчанки результативно ответили, а потом вообще подали навылет.

Россия выдала по-настоящему классную четвертую партию. Лидером атак себя проявила 17-летняя Федоровцева — у Арины набралось четыре эйса и еще пять очков в нападении за партию.

Тай-брейк.

Короткая партия, от которой зависело все. Просто страшно подумать, насколько высока может быть цена одного-единственного сета. Выигрываешь — и вот тебе легкий четвертьфинал с первого места в группе. Проигрываешь — четвертое и привет, Бразилия.

Наши начали оптимистично. Повели 3:1. А потом... проиграли семь очков подряд. Совершенно ничего не получалось в нападении. Дошло до того, что Серджио Бузато заменил Гончарову. Не помогло.

Проблеск надежды был, когда при 9:11 подавать пошла Федоровцева. Но соперницы сумели принять — и забили. После этого они на бешеном кураже устремились к заветной победе. Не остановило порыв даже страшное столкновение головами двух турчанок, после которого губы одной из них были разбиты в кровь. 10:15.

Если у Турции Боз забила 20 из 42, а Сеноглу — 10 из 22, то у нас нападение совершенно провалилось: Гончарова — 17 из 42, Федоровцева — 12 из 34, Воронкова — 19 из 35.

Впечатления от группового турнира — очень смешанные. С одной стороны, две блестящие победы над мировыми топами. С другой — свернули с верной дороги в легкий четвертьфинал. Дожимать такую Турцию было можно и нужно. Вот довели бы до логического завершения вторую партию...

Теперь же предстоит надеяться на очередное чудо в матче с Бразилией. Игра — в среду. Кто проигрывает — едет домой.