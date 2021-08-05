Один из лучших матчей в истории! Мужская сборная России по волейболу в шаге от золота Токио

Команда ОКР победила Бразилию (3:1) в сумасшедшем по сюжету полуфинале Олимпиады-2020.

Запомните этот день, 5 августа 2021 года. Запомните эти имена: Саммелвуо, Михайлов, Клюка, Кобзарь, Яковлев, Волков, Подлесных, Голубев, Куркаев, Панков, Вольвич, Богдан, Полетаев. В четверг эти люди навсегда вошли в историю мирового и российского волейбола, да и вообще олимпийского спорта. Браво, парни!

Честно говоря, до полуфинала Бразилия — Россия думал, что в этом виде удивить меня уже ничем нельзя. Казалось, что видел в нем все самое драматичное за последние 40 лет.

Финал Игр доброй воли-1986 СССР — США — 3:2 на лужниковской Малой спортивной арене, завершившийся далеко после часа ночи. Совершенно счастливые болельщики — и в их числе мы, 14-летние пацаны из СДЮШОР №1 Советского района, которых отпустили на матч с летних сборов на один вечер, — шли по домам пешком в восторге от наших, превративших 0:2 в красивейшую победу над главным на тот момент конкурентом на планете. Кстати, как и сейчас Саммелвуо в Токио с Куркаевым и Подлесных, тогда великий тактический ход сделал главный тренер Геннадий Паршин: после того как американцы взяли вторую партию подряд, заменил легендарного связующего Вячеслава Зайцева на Валерия Лосева. И тот, левша, внес главный вклад в перелом не только классной распасовкой, но и кинжальными атаками сразу после приема вместо передач, к чему великий Карч Кирай и Ко оказались не готовы.

Женский финал Олимпиады-1988 в Сеуле, когда команда Николая Карполя тоже «горела» 0:2 против Перу, но опрокинула южноамериканок в третьем и четвертом сетах (15:13, 15:7), а в пятом на диких нервах в концовке забрала-таки золото — 17:15.

Конечно, решающая встреча в Лондоне-2012 с той самой Бразилией. Две убойные подачи нынешнего генменеджера национальной команды Сергея Тетюхина в самый критический момент третьего сета, когда мы уступали 20:22 (а за секунды до первой из них взявшего очко в атаке). Гениальные решения тренера Владимира Алекно с переводом Дмитрия Мусэрского с позиции блокирующего на место диагонального, а Максима Михайлова — да-да, того самого, который сейчас с новыми партнерами вновь оставил бразильцев без золота, — в доигровщика из диагонали.

Плюс свои «пятихатки» на профессиональном уровне — понятно, что сравнивать с Олимпиадой некорректно, но, поверьте, некоторые тоже получились крайне эмоциональными. И дали возможность понять, что испытывают спортсмены на площадке во время напряженнейших матчей.

Так вот при всем своем спортивном опыте сегодня я не просто удивлен. Поражен! О том, что сотворили наши парни в третьем сете в Токио, уступая 12:20, нужно снимать фильмы, чтобы показывать их учащимся ДЮСШ в качестве наглядного пособия. Пусть мальчишки с девчонками смотрят — и учатся науке никогда не сдаваться, проявлять волю и железный характер в самых безнадежных, казалось бы, моментах. К тому же там будет на что посмотреть в плане тактики и техники — россияне показали, что с этим у них тоже все в порядке. Отыграться в такой ситуации против самого опасного соперника в мире — фантастика, чудо, волшебство! Подберите любой другой эпитет — он не станет преувеличением.

Здорово смотрелись россияне на протяжении и почти всех других отрезков встречи. Исключение — провальчик во второй партии, но все-таки Бразилия не просто погулять вышла, это лучшая на сегодня сборная планеты по рейтингу ФИВБ. Тем не менее ощущение, что наши и могут, и должны, не покидало даже тогда. В отличие от достойно бившихся, но уступивших накануне желто-зеленым девушек, Мужики (только так, с заглавной!) дожали!

Саммелвуо уже проделал огромную работу, к тому же у финна, в отличие от коллеги Бузато из женской команды ОКР, больше качественного материала, есть из кого «лепить» сборную, с кем настраивать и шлифовать ее волейбол. Отличный выбор есть уже сейчас, а на подходе — новые кандидаты в состав. Так что абсолютно прав капитан связующий Игорь Кобзарь, когда говорит, что «здесь в команде у нас только 12 человек — а в России еще 20, которые ничем не хуже! Любой из них мог сыграть на Олимпиаде. Повезло нам. У нас уже есть какие-то наигранные связи, «химия», поэтому тренеры решили так. Но в целом вы сами все видели. Подлесных и Куркаев пять матчей сидели и ждали, а сегодня — переломили. Герои».

Способность вроде бы самого глухого резервиста поднятья с лавки, когда нужно, и не просто не испортить, а решить — признак великой команды. Наша мужская волейбольная — уже почти такая. Остается последний штрих — золото, за которое в субботу побьемся с Францией.

Готовьтесь, ребята! Забудьте на два дня про Бразилию — как бы трудно после такой победы это ни было! Не подведите! Мы в вас верим!