Это просто японская бомба! Россия улетела в финал, вытянув абсолютно мертвый сет у Бразилии

Мужская сборная ОКР горела 12:20 и 19:23, но перевернули все. Это — фантастика!

Олимпиада-2020

Мужчины. Полуфинал

Россия — Бразилия — 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23)

Очки в атаке — 58:51. На блоке — 7:8. Эйсы — 3:8.

Самые результативные: Михайлов (22), Клюка (15), Яковлев (12)

Бразилия: Леал (18)

— Больше всего мы не хотели в полуфинале Россию, — признался мне накануне игры журналист бразильского Globo Марсело Курреге. — Франция, Аргентина — кто угодно. Вы, русские, сумасшедшие. Чем вам хуже и труднее, тем сильнее собираетесь.

Как же был прав этот бразильский парень!

Партия, которую будут вспоминать годами

Не знаю, случалось ли такое прежде, но расклад сил в группах на этой Олимпиаде получился сильно перекошенным.

Все четыре команды, которые вышли из нашей группы, обыграли в 1/4 четверку из параллельной.

Россия (первая в группе) — 3:0 с Канадой (четвертая в своей)

Бразилия (2) — З:0 с Японией (3)

Аргентина (3) — 3:2 с Италией (2)

Франция (4) — 3:2 с Польшей (1)

И это из нашего секстета еще Америка не вышла в плей-офф!

В группе мы хлопнули главную волейбольную сборную мира, но плей-офф — абсолютно иная история. Да и не скажу ничего нового, напомнив, что дважды за турнир обыграть одного соперника — безумно сложная задача. Например, наши пляжники Семенов/Лешуков в группе тоже не отдали первой паре мирового рейтинга из Норвегии ни сета, но в четвертьфинале все сложилось ровно наоборот.

Вот и теперь Бразилия начала запредельно мощно. Такое я уже видел. Пять лет. Тогда, в полуфинале Рио, они смели нашу сборную: 3:0. Сейчас первый сет начался по тому же сценарию: 12:17, потом на подачах Лукарелли — 14:21. Закончили 18:25.

У олимпийских чемпионов-2016 получалось все. Мало того, что начисто прикрыли Максима Михайлова, так еще и везло им по полной программе. Иван Яковлев «убивал» на чистой сетке. Попал в бразильца, который чудом успел подставить руки, чтобы закрыть лицо. Но мяч после этого отскочил в поле, Бруно успел сделать передачу — и они забили. Фантастика. Да и куража такое добавляет моментально.

Во второй партии Бразилия эмоционально подсдулась после ударного начала, и наши партию забрали. 1:1.

А дальше началось безумие. Третий сет — одна из величайших партий в олимпийской истории. Россия летела как фанера. Все помнят Лондон-2012, в котором Сергей Тетюхин и ко отыгрались с 19:22. Здесь же было — 12:20! Нас просто громили.

При таком счете Саммелвуо сделал две замены. Вместо Дмитрия Волкова вышел Ярослав Подлесных, вместо Артема Вольвича — Ильяс Куркаев. Все были уверены: этот ход только для того, чтобы дать перевести дух основным игрокам. Обычная практика для волейбола.

Но парни начали тащить!

Сначала сократили до 19:23. Уже приятнее, но тоже — безнадежные. Против Бразилии то...

Но на подачах Подлесных наша команда выгрызла пять очков подряд. Два роскошных блока Яковлева (который всю Лигу наций пропустил из-за травмы и набирал игровую форму прямо по ходу олимпийского турнира) и атака великого Михайлова на грани — Максим закрыл тройной блок, и наш нападающий рискнул «стрельнуть» по пальцам. Попал!

Первый сетбол южноамериканцы отыграли. А потом забил Клюка и чехол, наверное, самый важный в своей жизни, оформил Куркаев. Который все Олимпиаду просидел на скамейке. Эпичнейшие 26:24!

Туомас попал в яблочко с заменами

После такого не выиграть матч было бы преступлением. Эмоциональный перевес полностью был на нашей стороне. Сложно представить, что испытывали Лукарелли, Бруно и Уоллес, которые уже переживали нечто подобное в игре с Россией в Лондоне-2012. И какое дежавю было у Михайлова и генерального менеджера Сергея Тетюхина!

В четвертой партии без нервов, конечно, не обошлось. Особенно, когда при 20:21 судья отдал очко Бразилии. 20:22 было бы серьезно. Но челлендж, взятый Туомасом, четко показал: было поле. 21:21. И концовку Россия вытянула!

Не был в Лондоне-2012, поэтому по эмоциям и драматизму этот олимпийских полуфинал — безусловно, главный матч, который я видел вживую.

Бразильские репортеры плакали.

Часть нашей женской сборной, которая пришла поболеть за парней, казалось, получила лучшее лекарство от своего обидного поражения. В какой-то степени это реванш. Такие эмоции перезагрузят кого угодно!

Вот, кстати, чего не хватило девушкам, так это таких замен, которые могли бы усилить игру в тот момент, когда все шло не так.

— Здесь в команде у нас только 12 человек, — сделал акцент этом и капитан Игорь Кобзарь. — А в России еще 20, которые ничем не хуже! Любой из них мог сыграть на Олимпиаде. Повезло нам. У нас уже есть какие-то наигранные связи, химия, поэтому тренеры решили так. Но в целом, вы сами все видели. Пацаны (Подлесных и Куркаев) пять матчей сидели и ждали, а сегодня — переломили. Герои.

Безусловно, это победа во многом — и Туомаса Саммелвуо. Кто-то не понимал его решения играть весь турнир одним составом, но тренерская чуйка у финского специалиста сработала идеально. Он выпустил именно тех, кого нужно, и именно тогда, когда это было нужно.

Главный матч — в субботу

Матч получился великим. Он точно войдет в историю мирового и, конечно, отечественного волейбола.

Но теперь главное — всем немного успокоиться. Потому что это даже настолько эмоциональная победа — это еще не конец Олимпиады.

— Давайте так: мы здесь еще ничего не выиграли, — пришел абсолютно спокойным в микст Дмитрий Волков. — С чем вы нас поздравляете, я не понимаю. Главная игра — только через два дня. Поэтому, извините, но мне нужно идти. Готовиться.