Интервью с тренером «Белогорья» и бывшим лидером сборной России.

Олимпиада-2020. Волейбол. Мужчины. Полуфинал

Россия — Бразилия — 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23)

Сегодня рано утром по Москве в Токио прошел полуфинал мужского волейбольного турнира между командой Олимпийского комитета России и сборной Бразилии. За день до этого такая же вывеска была в четвертьфинале женского турнира, и там верх взяли бразильянки. Российские мужчины смогли взять реванш за наших девушек, причем встречи проходили по похожему сценарию — в середине матча проигравшие теряют партию, в которой уверенно вели. В третьей партии Бразилия вела у России 20-12, но в итоге уступила 24-26 по сету и 1-3 в матче. О значении этого локального камбэка для общего успеха и дальнейших перспективах команды Туомаса Саммелвуо поговорил с «СЭ» старший тренер «Белогорья» Вадим Хамутцких. Хамутцких наверняка запомнился вам по своей игровой карьере — он был на четырех Олимпиадах и завоевал три медали — серебро Сиднея и две бронзы из Афин и Пекина.

У бразильцев такой характер — из любой ситуации выходят спокойно

— Конечно, я смотрел игру. А как иначе? Нереальные эмоции.

— Больше всего эмоций дала третья партия?

— Нет, в целом вся игра была потрясающая.

— Правильно будет назвать волевой успех в третьем сете определяющим?

— Вполне. Хотя все могло сложиться на самом деле и иначе после этой партии. Здесь борьба шла до конца, до самого конца.

— Разве ментально мы Бразилию в этот момент не переломили?

— Где-то да, соглашусь с вами. Хотя у бразильцев такой характер, их переломить обычно бывает очень сложно. Они из любых ситуаций выходят спокойно, справляются. В четвертой партии ведь они не поплыли, играли ровно. Могли выиграть и увести матч на тай-брейк.

— В плане тактических схем вас удивила либо команда Саммелвуо, либо бразильцы?

— Не скажу. На такой стадии уже никого ничем удивлять не надо. Да и ничем не удивишь, все соперники досконально друг друга изучили. Нужно просто выходить и спокойно показывать свою игру.

В таких играх некорректно выделять кого-то конкретно

— Есть мнение, что на одном турнире сложно два раза победить одного и того же соперника. Получается, наша команда опровергла этот тезис? После уверенного триумфа в группе выиграли и в полуфинале.

— Такие случаи уже случались и в моей практике тоже бывали. Сложно перестраиваться, находить новые идеи. В этот раз получилось.

— В плане индивидуальных действий конкретных игроков кого следует отметить?

— Не хочу выделять отдельных личностей, эта победа — результат хорошей игры всей команды.

— А как же Ярослав Подлесных? Многие не без причины считают, что именно его выход перевернул ход встречи.

— В какой-то момент действительно он своими подачами переломил неудачный ход партии. Сыграл хорошо. Но в таких важных играх выделять отдельных игроков некорректно.

— Команде есть еще куда прибавлять? Ведь, судя по реакции Саммелвуо, он качеством игры не совсем доволен.

— Прибавлять есть куда всегда. Идеала не существует. Нужно стремиться улучшаться, минимизировать свои ошибки. И команда это делает по ходу турнира, виден рост.

— На что следует обратить прежде всего внимание перед финалом?

— Не надо ни что обращать внимание. Уже не время. Нужно выходить и доказывать, что ты сильнейший в мире.

— Туомас Саммелвуо попаданием в финал доказал свою состоятельность? Перестанут скучать болельщики по Алекно?

— При чем тут Алекно? Туомас хорош, он не просто доказал свою состоятельность. Неправильно о тренере такого уровня так говорить. Он доказал, что справляется со своей работой, может работать с командой России и решать высокие задачи. Показывать результат. Другое дело, что были против него нападки различные.

— Особенно после решения перейти на работу в Санкт-Петербург...

— Действительно, критики было много. Но прямо сейчас он на Олимпиаде доказывает своим критикам, что его взяли в сборную не просто так.

Нужно понимать разницу в менталитете — у Алекно в Иране совсем другие условия

— Объективно мы сильнейшие сейчас на турнире?

— По большому счету — да. Я не вижу равной нам по игре и уровню команды. Но это все пока что на словах. Все расставит по делу только финал.

— Для нас имеет значение, с кем конкретно играть в финале?

— Не стоит заниматься тем, чтобы подбирать себе соперника. Ничем хорошим это обычно не заканчивается. Можно еще было на предварительном этапе об этом думать, а сейчас от нас ничего и не зависит. Кто будет, тот будет. Играть можно со всеми.

— С одной стороны, есть Аргентина, с которой визуально мы проблем в группе не испытали. С другой — Франция, единственная команда, обыгравшая нас. Неужели нет разницы, против кого выходить?

— Еще раз могу вам повторить, выбирать уже никто никого не будет. Будем выходить и биться.

— Условно в финал сенсационно выходит Аргентина. Ей по силу будет бороться с нами?

— Все могут. И Аргентина, и Франция. Обе команды хороши.

Удивил ранний вылет поляков

— Кто вас больше всего удивил по турниру из других сборных? Есть ведь крайне неожиданные результаты.

— Ранний вылет Польши, конечно. Америка улетела домой даже без плей-офф — тоже сложно было такого ожидать. Много неожиданностей, интересно смотреть. Но это Олимпиада — к ней готовятся все, настраиваются. И в одном конкретно взятом матче любой может обыграть каждого. Расслабляться нельзя.

— Заметьте, что вся четверка полуфиналистов из нашей подгруппы. Получается эти команды были на голову сильнее тех, что оказались в другой группе?

— Такое уже случалось в истории Олимпиад, даже в моей игровой карьере. На Играх 2004 в Афинах — там в финале играли Бразилия с Италией, а мы за бронзу победили США. И мы до этого все вместе играли в одной подгруппе.

— В другой группе еще была одна интересная команда — сборная Ирана под руководством Владимира Алекно. Смотрели за их играми?

— Видел первый матч, когда они неожиданно для многих победили Польшу. После этого, честно говоря, был уверен — пройдут дальше. Но вот так бывает — выложились с фаворитом, дальше сил не хватило, и вылетели уже после группы.

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— Фирменный почерк Алекно был виден в матче с поляками?

— Что считать фирменным почерком? Я Романыча знаю уже очень давно, знаю прекрасно его подход к игре. И вариантов действий у него обычно множество.

— Хорошо, насколько был похож Иран на казанский «Зенит» или сборную России? С учетом разницы в уровне мастерства, понятное дело.

— Сравнения делать не буду. Нужно понимать разницу не только в исполнительском уровне, но и в менталитете. В Иране по-другому относятся к работе, спорту. Не так, как наши ребята. И работать с ними нужно по-другому. Алекно действовал так, как от него требовали обстоятельства.