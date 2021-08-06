У бразильской волейболистки нашли допинг после матча с Россией. Могут ли наши подать протест на проигранный четвертьфинал?

Неожиданный поворот на женском олимпийском турнире по волейболу.

Вряд ли кто-то из нас пристально следит за сайтом Олимпийского комитета Бразилии, но сегодня на нем появилась действительно стоящая новость. Прямо-таки breaking news. Неизвестно, сломает ли она путь сборной Бразилии в Токио, но карьеру одной волейболистки точно уже испортила. Эта новость — о положительной допинг-пробе 32-летней волейболистки Тандары Кайшеты.

Как сообщается, допинг нашли в результате тестирования, проводившегося 7 июля во время сбора на родине, в бразильском городе Сакуареме, то есть месяц назад. Однако о результатах стало известно только теперь. Конечно, игрока уже выпроводили из Олимпийской деревни, отстранили от соревнований, она вылетела домой — туда, где, судя по всему, и принимала допинг. Сама Тандара отказалась от комментариев СМИ. Формально в первоисточнике пишут о потенциальном антидопинговом нарушении, но очень часто потенциальное в таких случаях переходит в актуальное.

Наш интерес заключается в том, что Кайшета только что играла в четвертьфинале Олимпийского турнира против сборной России (3-1). И неплохо сыграла — диагональная набрала 6 очков. Могут ли на основании последних новостей пересмотреть результат матча?

Какие могут быть последствия?

Конечно, вероятность этого минимальна. Во-первых, Кайшета может потребовать вскрыть допинг-пробу В, а это займет время. Останавливать олимпийский турнир из-за этого никто не будет. Тем не менее, за последнее время мы привыкли к применению различных юридических нюансов в отношении российских спортсменов. Допингу бой, как и пьянству, поэтому отстраняют направо и налево чистых спортсменов, флаги и гимны и что только под руку не попадется. Что ж, окей, мы согласились с санкциями. Но давайте подробнее изучим, какие последствия могут быть для наших соперников.

А если смотреть юридические — они могут быть жесткими, и юридические основания дисквалифицировать сборную Бразилии есть. Что говорит по этому поводу Кодекс ВАДА? Последствия для команд регулирует статья 11. Что точно могут сейчас предпринять руководители ITA (организации, которая осуществляет допинг контроль на Олимпиаде) — так это провести целевое тестирование все бразильской сборной. На этом вполне могли бы настоять будущие соперницы бразильянок по полуфиналу кореянки — если бы были дотошными или принципиальными. Формально для этого нужно, чтобы более одного члена команды проинформировано о нарушении антидопинговых правил. Но если, есть политическая воля, — думаю, препятствий для тотальной проверки здесь нет.

Фатальные последствия для команды наступают только с того момента, как три и более члена сборной нарушили правила. Статья 11.2 гласит: «Если более двух членов команды в Командных видах спорта нарушили антидопинговые правила во время Спортивного мероприятия, то организатор Спортивного мероприятия должен наложить соответствующую санкцию на команду (например, снятие заработанных очков, дисквалификация с соревнований или спортивного мероприятия, или другую санкцию) в дополнение к последствиям, наложенным на отдельных спортсменов, совершивших нарушение антидопинговых правил».

Но есть один нюанс

Вроде бы никаких оснований для наказания пока нет — у бразильцев есть запас в два игрока. Но дальше идет статья 11.3 «Организатор спортивного мероприятия или международная федерация могут ужесточить последствия для командных видов спорта» с очень интересной сноской: «Например, МОК может установить правила, предусматривающие дисквалификацию команды на время Олимпийских игр на основании меньшего количества нарушений антидопинговых правил во время Олимпийских игр».

Единственное что — как здесь быть с обратной силой закона. Вроде бы МОК перед Олимпиадой с инициативами ужесточить правила не выходил. С другой стороны — на этих Играх уже хватает спорных решений федераций. В легкой атлетике сборную США возвращают в эстафету, а Илье Шкуреневу не засчитывают чистую попытку в прыжках в высоту. Международная федерация волейбола извинялась перед нашими за судейскую ошибку в 1/8 финала женского пляжного турнира. Как минимум поинтересоваться, что думают в МОК и FIVB по поводу последнего инцидента, стоит. «СЭ» отправил запросы в эти организации. В полуфинале Бразилия сегодня в 21:00 по местному времени (15:00 мск) играет с Южной Кореей.

До сих пор единственным случаем пересмотра результатов команд на Олимпиадах из-за допинга была история женской сборной России по хоккею с шайбой на Играх в Сочи. В 2017 году несколько российских игроков были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и шестое место наших хоккеисток было аннулировано почти через четыре года после завершения соревнований.