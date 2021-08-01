Саммелвуо прокомментировал выход сборной России по волейболу в плей-офф Олимпиады с первого места в группе
10:58
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо прокомментировал выход команды в плей-офф Олимпиады в Токио с первого места в группе.
«Мы заняли первое место в группе, и это очень здорово. Классный результат, который, правда, ничего не значит в четвертьфинале. Поэтому необходимо готовиться, оценивать расписание и улучшать игру: решать, как действовать в атаке и защите», — приводит Telegram-канал Олимпийского комитета России слова Саммелвуо.
Мужская сборная России по волейболу выиграла 4 матча из 5 на групповой стадии Олимпиады и набрала 12 очков, заняв первое место в группе B. В четвертьфинале Игр россияне сыграют против команды, занявшей четвертое место в группе A.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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