Саммелвуо прокомментировал выход сборной России по волейболу в плей-офф Олимпиады с первого места в группе

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо прокомментировал выход команды в плей-офф Олимпиады в Токио с первого места в группе.

«Мы заняли первое место в группе, и это очень здорово. Классный результат, который, правда, ничего не значит в четвертьфинале. Поэтому необходимо готовиться, оценивать расписание и улучшать игру: решать, как действовать в атаке и защите», — приводит Telegram-канал Олимпийского комитета России слова Саммелвуо.

Мужская сборная России по волейболу выиграла 4 матча из 5 на групповой стадии Олимпиады и набрала 12 очков, заняв первое место в группе B. В четвертьфинале Игр россияне сыграют против команды, занявшей четвертое место в группе A.