Российские волейболисты всухую победили Тунис на Олимпиаде в Токио
09:52
Мужская сборная России в заключительном матче группового этапа Олимпиады обыграла Тунис со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).
На счету россиян четыре победы в пяти матчах, они заняли первое место в группе B и гарантировали выход в плей-офф. Для команды Туниса это поражение стало пятым на турнире.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
Волейбол
Олимпийские игры. Мужчины
Группа B
Россия — Тунис — 3:0 (25:20, 25:22, 25:16)
16351 голосов
Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю