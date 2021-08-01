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Российские волейболисты всухую победили Тунис на Олимпиаде в Токио

09:52
Россия — Тунис — 3:0. Фото AFP
Россия — Тунис — 3:0. Фото AFP
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Мужская сборная России в заключительном матче группового этапа Олимпиады обыграла Тунис со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).

На счету россиян четыре победы в пяти матчах, они заняли первое место в группе B и гарантировали выход в плей-офф. Для команды Туниса это поражение стало пятым на турнире.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

Россия — Тунис — 3:0 (25:20, 25:22, 25:16)

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