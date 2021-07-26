Волейбол Россия — Аргентина на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию матча женского турнира Игр
22:05
В ночь с 26 на 27 июля в Токио (Япония) женская сборная России сыграет с Аргентиной в матче группы B турнира по волейболу на Олимпиаде-2020. Встреча пройдет во вторник и начнется в 03.00 (мск).
Ранее, 25 июля, россиянки проиграли Италии (0:3) в первом матче своей группы. Аргентинки в предыдущей встрече уступили США (0:3).
Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Аргентина можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале «Россия 1».
Подробная информация о формате турнира по волейболу, расписании и датах матчей смотрите — здесь.
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