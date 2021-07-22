Расписание соревнований по волейболу на Олимпийских играх-2020 в Токио
С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в японском Токио. Волейбольный турнир начнется 24 июля и завершится 8 августа.
Мужская сборная России выиграла золото Олимпийских игр-2012 в Лондоне. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро волейболисты заняли четвертое место. На счету женской национальной команды из России два серебра Игр — 2000 и 2004. В 2016-м волейболистки расположились на пятом месте.
Формат волейбольного турнира Олимпиады-2020
12 команд разбиты на две группы, проводят по матчу с каждым соперником, четыре лучших из каждой выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.
Волейбол. Олимпийские игры 2020. Токио. 24 июля — 8 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований
24 июля. 03:00 (мск). Группа A. Италия — Канада.
24 июля. 10:25. Группа А. Япония — Венесуэла.
24 июля. 13:40. Группа А. Польша — Иран.
24 июля. 05:05. Группа B. Бразилия — Тунис.
24 июля. 08:20. Группа B. Россия — Аргентина.
24 июля. 15:45. Группа B. США — Франция.
26 июля. 03:00. Группа А. Иран — Венесуэла.
26 июля. 08:20. Группа А. Польша — Италия.
26 июля. 13:40. Группа А. Япония — Канада.
26 июля. 05:05. Группа В. США — Россия.
26 июля. 10:25. Группа В. Франция — Тунис.
26 июля. 15:45. Группа В. Бразилия — Аргентина.
28 июля. 03:00. Группа А. Канада — Иран.
28 июля. 10:25. Группа А. Польша — Венесуэла.
28 июля. 13:40. Группа А. Япония — Италия.
28 июля. 05:05. Группа В. США — Тунис.
28 июля. 08:20. Группа В. Аргентина — Франция.
28 июля. 15:45. Группа В. Бразилия — Россия.
30 июля. 03:00. Группа А. Канада — Венесуэла.
30 июля. 08:20. Группа А. Япония — Польша.
30 июля. 13:40. Группа А. Италия — Иран.
30 июля. 05:05. Группа В. Бразилия — США.
30 июля. 10:25. Группа В. Аргентина — Тунис.
30 июля. 15:45. Группа В. Россия — Франция.
1 августа. 03:00. Группа А. Польша — Канада.
1 августа. 10:25. Группа А. Италия — Венесуэла.
1 августа. 13:40. Группа А. Япония — Иран.
1 августа. 05:05. Группа В. Бразилия — Франция.
1 августа. 08:20. Группа В. Россия — Тунис.
1 августа. 15:45. Группа В. США — Аргентина.
3 августа. 03:00, 07:00, 11:00, 15:30. 1/4 финала.
5 августа. 07:00, 15:00. 1/2 финала.
7 августа. 07:30. Матч за 3-е место.
7 августа. 15:15. Финал.
Волейбол. Олимпийские игры 2020. Токио. 24 июля — 8 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований
25 июля. 08:20. Группа А. Сербия — Доминиканская Республика.
25 июля. 13:40. Группа А. Япония — Кения.
25 июля. 15:45. Группа А. Бразилия — Корея.
25 июля. 03:00. Группа В. Россия — Италия.
25 июля. 05:05. Группа В. США — Аргентина.
25 июля. 10:25. Группа В. Китай — Турция.
27 июля. 08:20. Группа А. Япония — Сербия.
27 июля. 13:40. Группа А. Бразилия — Доминиканская Республика.
27 июля. 15:45. Группа А. Корея — Кения.
27 июля. 03:00. Группа В. Россия — Аргентина.
27 июля. 05:05. Группа В. Китай — США.
27 июля. 10:25. Группа В. Италия — Турция.
29 июля. 05:05. Группа А. Корея — Доминиканская Республика.
29 июля. 08:20. Группа А. Сербия — Кения.
29 июля. 13:40. Группа А. Япония — Бразилия.
29 июля. 03:00. Группа В. Италия — Аргентина.
29 июля. 10:25. Группа В. Китай — Россия.
29 июля. 15:45. Группа В. США — Турция.
31 июля. 03:00. Группа А. Доминиканская Республика — Кения.
31 июля. 10:25. Группа А. Сербия — Бразилия.
31 июля. 13:40. Группа А. Япония — Корея.
31 июля. 05:05. Группа В. США — Россия.
31 июля. 08:20. Группа В. Аргентина — Турция
31 июля. 15:45. Группа В. Китай — Италия.
2 августа. 03:00. Группа А. Сербия — Корея.
2 августа. 13:40. Группа А. Япония — Доминиканская Республика.
2 августа. 15:45. Группа А. Бразилия — Кения.
2 августа. 05:05. Группа В. США — Италия.
2 августа. 08:20. Группа В. Россия — Турция.
2 августа. 10:25. Группа В. Китай — Аргентина.
4 августа. 03:00, 07:00, 11:00, 15:30. 1/4 финала.
6 августа. 07:00, 15:00. 1/2 финала.
8 августа. 03:00. Матч за 3-е место.
8 августа. 07:30. Финал.
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