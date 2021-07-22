Расписание соревнований по волейболу на Олимпийских играх-2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в японском Токио. Волейбольный турнир начнется 24 июля и завершится 8 августа.

Мужская сборная России выиграла золото Олимпийских игр-2012 в Лондоне. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро волейболисты заняли четвертое место. На счету женской национальной команды из России два серебра Игр — 2000 и 2004. В 2016-м волейболистки расположились на пятом месте.

Формат волейбольного турнира Олимпиады-2020

12 команд разбиты на две группы, проводят по матчу с каждым соперником, четыре лучших из каждой выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.

Волейбол. Олимпийские игры 2020. Токио. 24 июля — 8 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований

24 июля. 03:00 (мск). Группа A. Италия — Канада.

24 июля. 10:25. Группа А. Япония — Венесуэла.

24 июля. 13:40. Группа А. Польша — Иран.

24 июля. 05:05. Группа B. Бразилия — Тунис.

24 июля. 08:20. Группа B. Россия — Аргентина.

24 июля. 15:45. Группа B. США — Франция.

26 июля. 03:00. Группа А. Иран — Венесуэла.

26 июля. 08:20. Группа А. Польша — Италия.

26 июля. 13:40. Группа А. Япония — Канада.

26 июля. 05:05. Группа В. США — Россия.

26 июля. 10:25. Группа В. Франция — Тунис.

26 июля. 15:45. Группа В. Бразилия — Аргентина.

28 июля. 03:00. Группа А. Канада — Иран.

28 июля. 10:25. Группа А. Польша — Венесуэла.

28 июля. 13:40. Группа А. Япония — Италия.

28 июля. 05:05. Группа В. США — Тунис.

28 июля. 08:20. Группа В. Аргентина — Франция.

28 июля. 15:45. Группа В. Бразилия — Россия.

30 июля. 03:00. Группа А. Канада — Венесуэла.

30 июля. 08:20. Группа А. Япония — Польша.

30 июля. 13:40. Группа А. Италия — Иран.

30 июля. 05:05. Группа В. Бразилия — США.

30 июля. 10:25. Группа В. Аргентина — Тунис.

30 июля. 15:45. Группа В. Россия — Франция.

1 августа. 03:00. Группа А. Польша — Канада.

1 августа. 10:25. Группа А. Италия — Венесуэла.

1 августа. 13:40. Группа А. Япония — Иран.

1 августа. 05:05. Группа В. Бразилия — Франция.

1 августа. 08:20. Группа В. Россия — Тунис.

1 августа. 15:45. Группа В. США — Аргентина.

3 августа. 03:00, 07:00, 11:00, 15:30. 1/4 финала.

5 августа. 07:00, 15:00. 1/2 финала.

7 августа. 07:30. Матч за 3-е место.

7 августа. 15:15. Финал.

Волейбол. Олимпийские игры 2020. Токио. 24 июля — 8 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований

25 июля. 08:20. Группа А. Сербия — Доминиканская Республика.

25 июля. 13:40. Группа А. Япония — Кения.

25 июля. 15:45. Группа А. Бразилия — Корея.

25 июля. 03:00. Группа В. Россия — Италия.

25 июля. 05:05. Группа В. США — Аргентина.

25 июля. 10:25. Группа В. Китай — Турция.

27 июля. 08:20. Группа А. Япония — Сербия.

27 июля. 13:40. Группа А. Бразилия — Доминиканская Республика.

27 июля. 15:45. Группа А. Корея — Кения.

27 июля. 03:00. Группа В. Россия — Аргентина.

27 июля. 05:05. Группа В. Китай — США.

27 июля. 10:25. Группа В. Италия — Турция.

29 июля. 05:05. Группа А. Корея — Доминиканская Республика.

29 июля. 08:20. Группа А. Сербия — Кения.

29 июля. 13:40. Группа А. Япония — Бразилия.

29 июля. 03:00. Группа В. Италия — Аргентина.

29 июля. 10:25. Группа В. Китай — Россия.

29 июля. 15:45. Группа В. США — Турция.

31 июля. 03:00. Группа А. Доминиканская Республика — Кения.

31 июля. 10:25. Группа А. Сербия — Бразилия.

31 июля. 13:40. Группа А. Япония — Корея.

31 июля. 05:05. Группа В. США — Россия.

31 июля. 08:20. Группа В. Аргентина — Турция

31 июля. 15:45. Группа В. Китай — Италия.

2 августа. 03:00. Группа А. Сербия — Корея.

2 августа. 13:40. Группа А. Япония — Доминиканская Республика.

2 августа. 15:45. Группа А. Бразилия — Кения.

2 августа. 05:05. Группа В. США — Италия.

2 августа. 08:20. Группа В. Россия — Турция.

2 августа. 10:25. Группа В. Китай — Аргентина.

4 августа. 03:00, 07:00, 11:00, 15:30. 1/4 финала.

6 августа. 07:00, 15:00. 1/2 финала.

8 августа. 03:00. Матч за 3-е место.

8 августа. 07:30. Финал.

Летние Олимпийские игры в Токио: когда Олимпиада и церемонии открытия, главные факты об Играх // Токио 2021 — расписание соревнований и медали по датам // Олимпиада 2020: все об Играх

Волейбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021