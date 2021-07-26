Олимпиада-2020: положение сборной России после второго игрового дня в волейболе

Мужская сборная России по волейболу занимает первое место в группе В олимпийского турнира. В своем втором матче на турнире россияне победили команду США (3:1).

Россия лидирует в группе с шестью очками. На втором месте Бразилия (пять очков). У американцев три очка и третья позиция. Столько же у французов, которые идут четвертыми. На пятом месте с одним очком сборная Аргентины. У Туниса ноль очков и последнее место.

Следующий матч на турнире россияне проведут против сборной Бразилии. Игра состоится 28 июля и начнется в 15.45 по московскому времени.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.