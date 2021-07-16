Кузнецова и Звонарева не помогут России на Олимпиаде. Большие потери и перестановки накануне Токио-2020

Мы лишились одной женской пары и, возможно, еще одной пары в миксте. Зато супердуэт Веснина — Кудерметова выступит вместе и в Токио

Участница трех Олимпиад Светлана Кузнецова отказалась заменить Дарью Касаткину в составе сборной России на Играх-2020. «Я не еду [на Олимпиаду], так как травмы не позволяют мне играть на должном уровне», — написала 36-летняя спортсменка в сториз Instagram. Вакансия в нашей команде образовалась из-за того, что от поездки в Токио неожиданно отказалась вторая ракетка страны Дарья Касаткина, сославшаяся на тяжелый календарь и боязнь коронавируса. Следующей по рейтингу запасной была Кузнецова, но в итоге место в сетке достанется Елене Весниной, которая сейчас имеет только 304-й одиночный рейтинг и ранее предполагала сосредоточиться на Олимпиаде на парном турнире и миксте.

Большие перестановки

После декретного отпуска Веснина оказалась в Токио-2020 только благодаря парной wild card — как чемпионка прошлых Игр. В 2016-м Елена, напомню, завоевала золото в дуэте с Екатериной Макаровой. Макарова уже завершила карьеру, а в качестве партнерши на Олимпиаду-2020 Веснина выбрала другого ветерана — Веру Звонареву, также не попадавшую в Токио по одиночному рейтингу. После того как на Уимблдоне пара Веснина — Кудерметова дошла до финала, многие сокрушались, что этот великолепный дуэт на Играх-2020 придется разбить. Однако в обновленной заявке олимпийского турнира Елена и Вероника уже заявлены вместе, причем как единственный российский женский дуэт. Звонаревой на Олимпиаде тоже не будет — это уже третья наша теннисная потеря, с учетом Касаткиной и Кузнецовой.

«Вера после Уимблдона сделала исследование, которое показало, что она не готова играть, — сказал «СЭ» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Она приняла решение, что нет смысла выступать. Здоровье должно быть дороже. Получается, что второй женской пары у нас не будет. Но зато у нас получилась пара, которая на сегодняшний момент одна из сильнейших в мире. С одной стороны, мы имеем одну пару. С другой, эта наиболее оптимальная комбинация. Заявки на микст будут делаться на месте. Если Веснина будет играть микст, то она выступит в трех турнирах одновременно. Насколько я понимаю, Лена рвется в бой и уверена, что у нее хватит сил».

Ранее сформированная пара Павлюченкова — Кудерметова в итоге в Токио заявлена не будет. Теоретически Павлюченкову можно было бы поставить в пару с Екатериной Александровой. Но пока такой информации нет, скорее Россия вообще откажется от второй женской парной квоты. И главный вопрос в этой ситуации — как Веснина собирается совмещать выступления в трех разрядах, ведь ранее она намеревалась заявиться и в микст вместе с Аланом Карацевым.

Считалось, что Веснина и Карацев, успешно сыгравшие на «Ролан Гаррос» будут нашей главной ставкой в парных турнирах. А второй смешанный дуэт составят Андрей Рублев и Вероника Кудерметова. Пока окончательные заявки на микст не опубликованы, но очевидно, что если нашей главной ударной силой становится женская пара Веснина — Кудерметова, то Веронику надо освобождать от микста, а выступление Весниной в одиночном разряде превращать в чисто символическое. Иначе никаких сил на битву на три фронта не хватит — в финале Уимблдона было заметно, что физическая форма Елены пока оставляет желать лучшего. Конечно, она опытный игрок, в том числе и как одиночница, но шансы дойти в одиночке хотя бы до четвертьфинала у нее, если честно, почти нулевые.

Олимпийские традиции

Что касается отказа Кузнецовой, то чисто по-человечески ее можно понять. За спиной у Светланы три Олимпиады (в том числе четвертьфинал против Амели Моресмо в 2004-м). Она всегда была надежным бойцом для сборной России в Кубке федерации, но сейчас Кузнецова находится в ветеранском возрасте и сконцентрирована на личных целях в WTA-туре. Поездка на Олимпиаду, где нет ни рейтинговых очков, ни призовых, в перечень этих целей явно не входит. По идее, следующей по рейтингу Касаткину должна была заменить 55-й номер тура Людмила Самсонова, но живущая в Италии спортсменка не заиграна за Россию в Кубке федерации. Короче, вариант с Весниной в одиночке оказался сейчас чуть ли не единственно возможным.

Что касается отказа Касаткиной, тут все не так однозначно, с учетом того, что в ее карьере пока была всего одна Олимпиада (поражение в четвертьфинале Рио от Мэдисон Кис). Хейт, который организовал в отношении Дарьи после ее поражения на Уимблдоне футболист «Алании» Владимир Хубулов, — тоже слабое оправдание для профи. Однако на фоне массовых отказов от Олимпиады теннисистов из других стран критика Дарьи из-за нежелания защищать честь России все-таки неуместна. От выступления в Токио уже отказались американки Серена Уильямс и Софья Кенин, канадка Бьянка Андрееску, британка Йоханна Конта, немка Ангелик Кербер, белоруска Виктория Азаренко, украинка Марта Костюк. И процесс отказов продолжается.

В мужском разряде не выступят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, канадцы Денис Шаповалов и Вашек Поспишил, Доминик Тим, австралийцы Ник Кирьос и Алекс де Минаур, бельгиец Давид Гоффен, британец Даниэль Эванс. На таком фоне тот факт, что хотя бы в мужском разряде у нас представлены все сильнейшие, — большое дело. Причем вся российская четверка — это претенденты на медали. Ну и Веснина с Кудерметовой в женской паре и с Карацевым в миксте тоже рассчитывает на подиум. Конечно, если Елене хватит сил сражаться на три фронта.

Напомню, что в теннисе у нас очень хорошие олимпийские традиции. В 2000 году одиночный титул выиграл Евгений Кафельников, в 2008-м был русский подиум у женщин (Дементьева, Сафина, Звонарева), в 2012-м Мария Шарапова стала второй в одиночке, а Кириленко с Петровой получили бронзу в паре. А в 2016-м Веснина и Макарова в паре завоевали золото.

Текущая заявка теннисной команды ROC

Мужчины. Одиночный разряд. Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов.

Мужчины. Пары. Аслан Карацев/Даниил Медведев, Карен Хачанов/Андрей Рублев.

Женщины. Одиночный разряд. Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Елена Веснина.

Женщины. Пары. Вероника Кудерметова/Елена Веснина.