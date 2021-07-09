Сборная России по теннису может выиграть рекордное количество медалей Олимпиады

Уимблдон — худший турнир «Большого шлема» для России в 2021 году. В отличие от Australian Open и «Ролан Гаррос», ни один наш представитель не дошел до полуфинала в одиночном разряде. Впрочем, трава — традиционно не наше покрытие, а дополнительный отдых перед Играми в Токио точно не помешает. В столице Японии у наших игроков есть хорошие шансы на медали во всех пяти видах. Во-первых, игры будут проходить на харде. Во-вторых, многие конкуренты отказываются от поездки в Японию. Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Надаль, Серена и другие

В начале июля была опубликована официальная заявка олимпийского теннисного турнира. В одиночном разряде в Токио смогут выступить по 7 игроков из топ-10 ATP и WTA. У мужчин это: Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Роджер Федерер и Маттео Берреттини. Причем, Федерер взял еще пару дней на раздумье после Уимблдона, чтобы дать окончательный ответ.

На Играх точно не выступят Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роберто Баутиста Агут, Денис Шаповалов, Янник Синнер, Каспер Рууд, Гаэль Монфис и Кристиан Гарин... То есть почти половина топ-20. Также от поездки в Токио отказались еще несколько титулованных игроков: Стэн Вавринка, Хуан Мартин дель Потро и Ник Кириос.

У женщин менее весомые потери. Игры пропустят Симона Халеп, Серена Уильямс и София Кенин. Не будет в Японии и действующей олимпийской чемпионки Моники Пюиг (травма). А вот победитель Рио-2016 в мужском одиночном разряде Энди Маррей, несмотря на все травмы, запланировал Олимпиаду в свой календарь. Причем двукратный олимпийский чемпион сыграет не только в одиночном разряде, но и в паре.

118-я ракетка мира Маррей сможет выступить благодаря правилу, которое позволяет чемпиону прошлых лет, не проходящему в сетку по рейтингу, квалифицироваться на Олимпиаду, если он стоит в топ-300 и в его национальной сборной есть свободная квота.

Также в Токио мы сможем понаблюдать за игрой экс-шестой ракетки мира Карлы Суарес-Наварро, которая в этом году вернулась в тур после победы над раком. В следующем сезоне титулованная испанка завершит карьеру, поэтому Олимпиада станет для нее, возможно, последним крупным турниром.

Успешное возвращение Весниной

Есть потери и у сборной России. 35-я ракетка мира Дарья Касаткина, которая в этом сезоне выиграла два титула и дошла до финала в Бирмингеме, приняла решение пропустить олимпийский турнир. Причина — длинный перелет до Токио, сложная ситуация с коронавирусом и высокая вероятность получить там травму. По словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, Касаткину может заменить Светлана Кузнецова (победительницы двух турниров «Большого шлема» пока нет в списке 335 наших олимпийцев).

Зато все остальные лидеры в строю. В одиночке от России выступят: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова; в мужских парах — Рублев и Хачанов, Медведев и Карацев; в женских парах — Кудерметова и Павлюченкова, Елена Веснина и Вера Звонарева.

Заявка микста, куда войдут 16 смешанных пар, определится уже во время Игр (27 июля). Велика вероятность, что от России мы увидим дуэт Карацев — Веснина. Впервые вместе они сыграли на «Ролан Гаррос» — 2021, где сразу дошли до финала. Вторая генеральная репетиция должна была состояться на Уимблдоне, но они не смогли этого сделать из-за наложения календарей.

Веснина продолжает свое выступление на Уимблдоне. В паре с Кудерметовой олимпийская чемпионка Рио пробилась в полуфинал (напарница Кудерметовой по Олимпиаде Анастасия Павлюченкова играла в паре со своей подругой Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан). В 1/4 финала Веснина и Кудерметова обыграли первых «сеяных» и чемпионок «Ролан Гаррос» Барбору Крейчикову и Катерину Синякову (6:7, 6:4, 9:7). В пятницу они встретятся с Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс.

«В Токио заявлено такое же покрытие, как на US Open»

С 8 по 18 июля наша команда проведет подготовительные сборы в Южно-Сахалинске, «чтобы пройти акклиматизацию в том же климатическом поясе». Оттуда команда вылетит в Токио.

На Сахалин отправляется и тренер мужской сборной Игорь Куницын, которого звонок корреспондента «СЭ» застал по дороге в аэропорт.

— Пока в Южно-Сахалинске собирается тренерский штаб, игроки будут прилетать по мере возможности, — отметил Куницын.

— Хардовое покрытие — это плюс для сборной России?

— Считаю, что да. На харде все показывали свои самые стабильные результаты (говорю за мужскую часть). Плюс будут мячи с Australian Open, которые всем нравятся. Заявлено покрытие такое же, как на US Open. Какое оно будет на самом деле — трудно предугадать. Увидим только на месте.

— Многочисленные потери в мужской сетке могут привести к тому, что мы увидим неожиданного чемпиона в мужском одиночном разряде?

— Безусловно. Олимпиада всегда является нестандартным турниром. К нему невозможно подготовиться так хорошо, как к турнирам «Большого шлема». В первую очередь это вопрос акклиматизации. К каждому «мэйджору» ты играешь серию турниров. Либо в этой стране, либо на этом континенте. Плюс все находятся в нестандартных условиях: проживание в Олимпийской деревне, многочисленные тесты, отсутствие зрителей, жара, которая будет в эти дни в Японии (будет очень влажно). Кто лучше приспособится к этим факторам, тот и дойдет до решающей стадии. Еще один момент — трехсетовый формат. Это всегда выравнивает шансы, в отличие от пятисетовиков. Так что все возможно. Главное — хорошо подготовиться и обойтись без травм.

— Если говорить про пары, то Медведев и Карацев никогда не играли друг с другом.

— Можно сказать, что с Медведевым почти никто не играл в паре. Поэтому решили, что одна пара у нас будет сыгранна годами. У Карена и Андрея есть опыт игры под давлением на Кубке Дэвиса, они доходили до финалов двух «мастерсов» в паре (Париж, Майами). Вторая пара в любом случае была бы не сыгранна. Решили, что свой шанс должны получить Даня с Асланом.

— По миксту уже вырисовывается картина?

— Примем решение уже на месте. Посмотрим, кто будет в каких кондициях, какая будет матчевая нагрузка, кто как будет переносить погоду. Вариантов много. Главный из них — Веснина/Карацев, которые здорово сыграли на «Ролан Гаррос». Если случится какой-то форс-мажор, то будем искать замену.

— Веснина набрала отличную форму перед Токио...

— Елена всегда была одним из лучших специалистов в мире в парном разряде. Сейчас она набирает кондиции и на сто процентов поможет сборной не только на корте, но и за его пределами. Все-таки у нее большой опыт участия в Олимпиадах.