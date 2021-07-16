Финалистки Уимблдона Веснина и Кудерметова все-таки выступят на Олимпиаде вместе, но приоритет для Вероники — одиночный разряд.

Вокруг выбора российских пар в женском теннисе на Олимпиаду в Токио возникло много споров. После выдающегося успеха вернувшейся недавно после декрета в спорт Елены Весниной в паре с молодым талантом Вероникой Кудерметовой на Уимблдоне многие хотели видеть этот дуэт и в Японии. Более того, Веснина в интервью сразу после финала в Лондоне заявила, что была настроена ехать на Игры именно с Вероникой, но выбор пар — это дело Федерации тенниса России, а поменять составы уже нельзя...

Казалось, что нельзя. Федерация тенниса России отправила заявки в Токио на две пары: Кудерметова изначально должна была играть в Токио в паре с Анастасией Павлюченковой, а Веснина — с Верой Звонаревой. Но судьба распорядилась иначе — Звонарева сегодня объявила, что не успевает залечить полученную недавно травму и пропускает Олимпиаду. Выхода у ФТР не было, и Шамиль Тарпищев вновь объединил Кудерметову с Весниной. Только вот почему их сразу не поставили играть вместе? Об этом и об успехах Уимблдона «СЭ» спросил у Вероники, которая сейчас на базе сборной России в Южно-Сахалинске проходит последние дни подготовки к Олимпиаде. В том числе — акклиматизацию.

Два дня не могла спать после финала Уимблдона

— Какие у вас эмоции от выступления на Уимблдоне? Чего больше: сожаления от поражения в финале или радости от участия в главном матче турнира?

— На самом деле все-таки больше присутствует грусть, что не получилось в финале дожать и выиграть титул. Шанс ведь был. Но если рационально посмотреть, то очень хорошее выступление у нас получилось, которым хочется гордиться. До этого были два круга, где мы провели очень тяжелые встречи, отыграли несколько матчболов... Но все же после финала принять поражение было очень тяжело, два дня я не могла спокойно поспать, все время были мысли, что какой-то незаконченной вышла история, результат не тот, который хотелось бы видеть...

— До начала Уимблдона верили, что сможете дойти до финала?

— До старта турнира, конечно, тяжело было даже представить, что у нас получится дойти до финала. Но здесь же как: аппетит приходит всегда во время еды. И раз уже дошли таким сложным путем до финала, хотелось выложиться по максимуму, добиться успеха. Не вышло, но тем не менее турнир и правда вышел хорошим. Могу спокойно поставить себе за него пятерку.

— Ваши матчи с Еленой — настоящие американские горки, которые забрали много нервных клеток у болельщиков. А какая игра запомнилась больше лично вам? Какой матч был самым сложным?

— Отмечу три последних матча — финал, полуфинал и четвертьфинал вышли крайне тяжелыми, это правда. Такие невероятные сюжеты, много отыгрывали матчболов, в четвертьфинале отыграли четыре матчбола, в полуфинале — два или три. Какую-то конкретную игру выделить вряд ли получится, каждый матч был невероятно тяжелым.

— Что чувствовали в момент матчбола соперниц? Как подходить к такому эпизоду эмоционально?

— Эмоционально это очень непросто, эти матчи у нас отобрали много нервных клеток и сил. В финале в третьем сете как раз ощущалось, что вот этих сил и эмоций нам уже не хватало, не получалось выложиться до конца.

Играть вместе предложила Лена — попробовать перед Олимпиадой

— Кто предложил вам сыграть вместе с Весниной первый турнир?

— Мне предложила сыграть в паре сама Лена, попробовать перед Олимпиадой. С тем настроем, что сыграем вместе и дальше.

— При этом первый опыт совместной игры на «Ролан Гаррос» был не очень удачным. После этого не сомневались, что стоит продолжать эксперимент?

— Соглашусь, сначала поехали вместе на «Ролан Гаррос», и у нас там не очень сложилось. Вылетели в первом же круге. Потом был Истборн — тоже не очень еще хорошо друг друга понимали. Все же лучше, чем во Франции, но результат все равно не радовал. Два первых круга, и все. Но все равно хотели попробовать еще и поехали вместе на Уимблдон. Результат себя, как видим, оправдал.

— Как долго вы находили общий язык с Весниной?

— Как раз на Уимблдоне постепенно и нашли общий язык. С первого круга мы играли очень достойно, слаженно и хорошо. Два турнира, можно сказать, были для раскачки, а уже в Лондоне все было здорово.

Мечта — сыграть вместе с младшей сестрой

— После Уимблдона Веснина жаловалась в интервью, что федерация не заявила вас в одну пару на Игры? В результате вы едете вместе в Токио, но почему изначально вас не поставили играть Олимпиаду вместе?

— После турнира в Истборне нам позвонили из федерации и сообщили, что записывают нас на Олимпиаде в разные пары. Их тоже можно понять, поскольку если бы нас записали сразу вместе, то попала бы на Игры только одна пара. А если раздельно — то путевка в Токио была бы доступна сразу двум парам от страны по рейтингу. Для федерации второй вариант, конечно, был предпочтительнее. Но в итоге я сама только в последний момент узнала, что все изменилось и мы будем играть на Олимпиаде с Леной. Конечно, меня это обрадовало, потому что в Англии показали вместе отличную игру.

— Наверняка и после Олимпиады мы увидим еще вас в паре с Еленой? Общались уже с Весниной на эту тему?

— Действительно, мы еще в Лондоне много с Леной говорили на тему того, что хорошо было бы продолжать играть вместе. Обсуждали уже даже, на каких турнирах. Помню, сразу после финала Уимблдона нас тоже спрашивали об этом журналисты, и я в шутку сказала, что после такого результата нам просто-напросто придется, выбора другого нет. А если серьезно, то планы уже наметили: после Токио вместе будем играть на турнире в Цинциннати и на US Open. Пока дальше не глядели, но, думаю, до конца этого года будем стараться вместе играть парные матчи. Нам нравится.

— Приоритет для вас сейчас парный теннис или одиночный разряд? Может, даже микст?

— Нет, конечно же, в приоритете всегда была и будет одиночка. И даже если в какой-то момент где-то не складывается, то в голове я все равно одиночный игрок. Мне ближе этот вид тенниса. Парный в помощь тоже хорошо, по финансам помогает, по эмоциям, прочувствовать игровой опыт, но одиночный разряд для меня все равно важнее. Так было и будет.

— С кем еще вы бы хотели сыграть в паре?

— Конечно же, пара с моей младшей сестрой — Полиной Кудерметовой. Чтобы показать наш сестринский тандем. Крутая семейная история, будет здорово как для нас, так и для всех вокруг. Мы должны хорошо смотреться вместе и хорошо играть, понимать друг друга.