Веснина не хотела возвращаться в спорт, но теперь подтвердила репутацию одной из лучших парниц мира.

Уимблдон. Женщины. Парный разряд. Финал

Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 3) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 3:6, 7:5, 9:7

Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина были в шаге от победы на Уимблдоне-2021. Наша пара прошла героический путь, обыграв по ходу турнира практически всех фаворитов и очень уверенно выглядела в финале против бельгийско-тайваньского дуэта Элизе Мертенс и Се Сувэй. По логике поединка Кудерметова с Весниной должны были даже выигрывать, но большой опыт совместной игры у соперниц сыграл важную роль в решающие моменты встречи и завершил самый продолжительный финал на английских кортах за долгое время в не пользу россиянок.

What. A. Match. ?



Hsieh and Mertens edge a three-set thriller 3-6, 7-5, 9-7 against Kudermetova and Vesnina to win the Ladies' Doubles title #Wimbledon pic.twitter.com/29Sqq9PuQJ — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021

Матч затянулся почти на три часа

В поединках Кудерметовой и Весниной ни в коем случае нельзя говорить об итоге встречи заранее. Парный теннис обычно проигрывает по популярности одиночному разряду, но в случае с этой парой данный штамп несправедлив. Потому что каждый их матч — это чуть ли не голливудская история и финал исключением здесь не стал. Больше двух с половиной часов — давно Англия так долго не наблюдала за решающими поединками! Причем какие это были два с половиной часа, по закрученной интриге парный финал явно даст фору одиночному титульному поединку Эшли Бартли против Каролины Плишковой, при всем уважении к последним.

До матча фаворитами были Вероника и Елена. Все-таки по ходу Уимблдона они убрали почти всех, кого изначально видели в главном матче. В первом круге они выигрывают у Анастасии Павлюченковой и Елены Рыбакиной, которые этим летом удивляют весь мир. Второй круг — с Лондона пакуют чемоданы сверхтитулованные Бетани Маттек-Сэндс и Саня Мирза. Про четвертьфинал и полуфинал мы уже писали, но в очередной раз напомнить о чудесных спасениях Весниной и Кудерметовой лишним не будет. Снять четыре матчбола у первых сеяных Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой, а в полуфинале — три у опытных Сторм Сандрес и Кэролайн Доулхайд. После такого финал с Элизе Мертенс и Се Шувэй должен был стать легкой прогулкой, особенно глядя на все проблемы с подачей представительницы острова Тайвань. «Шлемы», конечно, Мертенс с Шувэй брали, но прямо сейчас выглядели явно менее предпочтительнее россиянок...

Quite incredible viewing on Centre Court ?



7-7 in the decider... #Wimbledon pic.twitter.com/1J7siyayjB — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021

Итог финала решили необычные подачи Сувэй

И по началу все складывалось для наших девушек так, как и было нужно. Се Сувэй явно была слабым звеном финала. «У Сувэй слабенькая подача, но неприятная, крученая. Посмотрим, справятся ли наши девочки, будем болеть за них! Им очень нужен титул, он воодушевит их», —говорил о ней в беседе с «Известиями» тренер Андрей Чесноков. Его предсказание сработало, и подача у Сувэй мягко скажем не шла. Первый сет пара держалась только лишь за счет удачных действий Элиз Мертенс, но ее усилий хватило только на три гейма. К середине второго уже и вовсе казалось, что дело идет к скорой и легкой победе Кудерметовой и Весниной, пока Се не открыла второе дыхание... Всю концовку второго сета и весь третий она провела на уровне топ-10 WTA.

Каждый решающий момент, как только дело шло к сетболу — она явно доминировала на корте, а также подарила своей паре так не хватавших до этого эмоций. Она завелась как сама, так и настроила на битву свою партнершу Мертенс. Кудерметова с Весниной опешили от такого поворота и не смогли окончить встречу в два сета, а в третьем уже пошла игра нервов...

Сильнее в ней оказались соперницы. Все-таки чувствовалось, что Елена только недавно вернулась в большой спорт после рождения дочери, а для Кудерметовой игра в финале Уимблдона — это все-таки новое и пока не до конца понятное чувство. Она много переживала, сомневалась в себе и, хотя Веснина на правах старшей подруги старалась ей помочь, все равно волнение сбивало как настрой, так и подачу. А ведь на сильной подаче Вероники и строилась поначалу игра пары. Девушки перестраивались, Елена решила активнее действовать по всему корту, но ту же Сувэй было уже не остановить.

Главное, чего не хватило в финале нашим девушкам — это инстинкта убийц, который показали Мертенс и Сувэй. Еще бы — в карьере той же Мертенс уже были успехи и на открытом чемпионате США, и на Australian Open. Опыта у тайваньки не меньше — Уимблдон-2013, 2019, «Ролан-Гаррос» — 2014, финал Australian Open 2020, победа на Итоговом турнира WTA... Еще один успех они отпраздновали дежурно, хотя скорее всего это связано с полным отсутствием сил после такого теннисного марафона.

Кудерметову с Весниной поставил в пару случай

Учитывая, что это всего лишь второй большой совместный турнир для Кудерметовой и Весниной, а зимой Елена даже не планировала возвращение — сам факт попадания в финал выглядит невероятным достижением. Ведь как признался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев перед финалом, Веснина даже не помышляла об игре на профессиональном уровне.

И в разговоры пришлось включиться ему. «Я ее долго уговаривал, она вообще не хотела играть, — рассказал Тарпищев в беседе с «СЭ». — Устала от тенниса, сказала: «Я уже закончила, больше не хочу». А потом потихоньку-потихоньку, наверное, в течение двух месяцев были эти уговоры. Она согласилась и начала тренироваться». Наверняка тогда даже сам Тарпищев не был уверен, что Веснина так быстро наберет форму и уже в июле будет выдавать финалы турниров «Большого шлем"а сериями, но теперь складывается ощущение, что пришла Елена всерьез и надолго.

Теперь ей даже не так важно, с кем играть. Пусть это будет хоть опытная Вера Звонарева, что молодая Кудерметова — Елена подстроится под любую. Хотя явно с Кудерметовой у нее наметилась определенное взаимопонимание. Не даром же она рискнула и заявилась с ней, используя право защищенного рейтинга. Сложности с рейтинговыми правилами и стали причиной, по которой пара Вероники и Елены стала возможной — на возвращение по облегченной схеме WTA дает восемь турниров, во всех остальных случаях надо играть по наработанному прямо сейчас рейтингу. Со своим 144 местом поехать на «Ролан Гаррос» со Звонаревой Веснина не могла и выбрала Веронику.

Они проиграли в первом же круге, но похоже чем-то зацепила нашу олимпийскую чемпионку теннисистка из Татарстана. Потому что потом рейтинг на нее уже Веснина не жалела — полетела сначала на турнир в Истборн по защищенному, а теперь сыграла в финале Уимблдона... Возможно, случай подарил нам возможность найти лучшее сочетание для российского парного тенниса, только вот, увы, на Олимпиаде по правилам переиграть ничего уже нельзя и едет на нее Веснина со Звонаревой. Впрочем, они в 2010 вместе тоже играли в финале Уимблдона, да и в целом Вера — одна из самых титулованных наших парниц. Поэтому и в успех такого сочетания вполне верится, к тому же и в текущем сезоне они всегда доходили до четвертьфинала. Кудерметова в свою очередь выступит вместе с Анастасией Павлюченковой и это не менее интересная пара, ведь обе девушки в этом сезоне претендуют на статус лидера одиночного тура в России. А значит, у нас могут быть сразу две сильные пары в Японии! А если еще вспомнить про микст Весниной и Аслана Карацева, мужские пары, то в голубых мечтах можно запутаться в почете будущих медалей Токио. Главное с этим только не переусердствовать.