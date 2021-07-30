Российский теннисист не поддался на провокацию на пресс-конференции и объяснил, почему в Токио проиграл Даниил Медведев.

Олимпиада-2020. Теннис.

Мужчины. Одиночный турнир. Полуфинал

Карен Хачанов (Россия) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 6:3, 6:3

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал олимпийского турнира в мужском одиночном разряде, обыграв в полуфинале испанца Пабло Карреньо Бусту, который накануне выбил из соревнований Даниила Медведева. После победы над испанцем Хачанов рассказал, за счет чего смог обыграть обидчика Медведева, поблагодарил за поддержку во время игры представителей ФТР и не стал отвечать на провокационный вопрос бразильского журналиста о российском флаге.

— Как вам удалось дойти до финала?

— За прошедший год у меня было несколько обидных поражений, это морально давило. Но я начал работать на максимуме, работал над психологией. Это важный компонент: необходимо уметь настраиваться по-разному на разные ситуации. Я работал над этим вопросом, очень доволен, что удалось сделать то, что задумывал. Ты не можешь забыть, как играть в теннис, но нужно уметь использовать свои преимущества в различных ситуациях.

Есть целый день на отдых и подготовку

— Довольны, что уже гарантировали себе серебро?

— Олимпиада — особый турнир. Если на других стартах ты проигрываешь в полуфинале, то едешь домой и готовишься к следующему турниру. Здесь же тебе на следующий день нужно бороться за бронзу. Для меня было важно выиграть сегодня. С одной стороны, мои мечты становятся реальностью, но мне необходимо подготовиться и настроиться на матч за золото. Не знаю, кто будет в финале, но есть целый день на отдых и подготовку.

— Для вас принципиально, что в финале вы будете играть не под российским флагом, а под флагом ОКР?

— Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Выход в финал — выполнение поставленной себе задачи-минимум?

— Я верил, что могу бороться за медали. Но опять же тебе надо выиграть пять матчей для того, чтобы играть в финале. Это не так просто. Уже по-любому гарантировал себе медаль, но не хочу на этом останавливаться. Когда ты выходишь в финал, лишь один из вас может выиграть, поэтому буду настраиваться, буду бороться изо всех сил и попробую отдать всего себя.

Главное — не бить со всей дури

— Видели, как Карреньо Буста играл вчера с Медведевым? Какие-то выводы сделали?

— У каждого теннисиста свой стиль игры. У Дани, Андрея, у меня он отличается: у всех разная техника, разные удары, все по-разному стоят в корте. Что я видел по вчерашнему матчу Дани с Карреньо Бустой: не то чтобы Даня удобно для него играл... Да, может быть, Кареньо Буста играл в хороший теннис, но Даня тактически немного неправильно играл — далеко стоял, а я делал наоборот. Всегда старался быть в корте, играть быстрее, играть по углам, старался доминировать, атаковать.

Главное — не бить со всей дури, если ты играешь издалека. Когда ты в корте, ты играешь плотно, срезаешь углы, это то, что я делал и старался делать с начала турнира. С каждым матчем у меня получалось так действовать все лучше и лучше. Думаю, этого Дане и не хватило. Во втором сете вчера он начал больше играть в корт, вел с брейком, но потом неудачный гейм... Это теннис.

— Помогла сегодня поддержка нашей трибуны, на которой сидели Тарпищев, Рублев, Андреев, Куницын?

— Да, конечно. Вчера французов пришло человек 15 болеть за своего, и в один момент стало совсем грустно. А сегодня была уже другая история. Конечно, все равно нет особой атмосферы, когда нет болельщиков, но чем больше народу тебя поддерживает, тем сильнее тебе передается энергетика.